Οι επιλογές του Ιβάν Γιοβάνοβιτς για την αρχική ενδεκάδα της Εθνικής Ελλάδας κόντρα στη Λευκορωσία. Πρώτη φορά βασικός ο Ανδρέας Τεττέη.

Η Εθνκή Ελλάδας θα ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις της στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026 στην εκτός έδρας αναμέτρηση με τη Λευκορωσία, στην Ουγγαρία. Περίπου μια ώρα (21:45) πριν τη σέντρα έγιναν γνωστές οι επιλογές του Ιβάν Γιοβάνοβιτς για την αρχική ενδεκάδα.

Ο Σέρβος Ομοσπονδιακός τεχνικός θα παρατάξει τη Γαλανόλευκη σε διάταξη 4-2-3-1. Ο Βλαχοδήμος στην εστία, με τους Ρότα, Χατζηδιάκο, Ρέτσο και Τσιμίκα στην άμυνα. Σιώπης - Ζαφείρης στα χαφ, με τον αρχηγό Πέτρο Μάνταλο στο «10». Τζόλης - Μασούρας εξτρέμ και φορ ο Ανδρέας Τεττέη στην πρώτη του συμμετοχή στη βασική ενδεκάδα.

Ο πολύπειρος κόουτς προχώρησε σε επτά αλλαγές, καθώς σε σχέση με το ματς με τη Σκωτία τη θέση τους διατήρησαν μόνο οι Βλαχοδήμος, Ρέτσος, Τσιμίκας και Τζόλης. Αξιοσημείωτο επίσης πως στον πάγκο βρίσκεται για πρώτη φορά ο Μάριος Βήχος, ο οποίος κλήθηκε να αντικαταστήσει τον τραυματία Γιαννούλη.

Η σύνθεση της Εθνικής: Βλαχοδήμος - Ρότα, Χατζηδιάκος, Ρέτσος, Τσιμίκας - Σιώπης, Ζαφείρης - Τζόλης, Μάνταλος, Μασούρας - Τεττέη

Στη διάθεση του Σέρβου τεχνικού είναι οι: Τζολάκης, Μανδάς, Βαγιαννίδης, Κουλιεράκης, Μιχαηλίδης, Κουρμπέλης, Μουζακίτης, Κωστούλας, Τριάντης, Καρέτσας, Βήχος.