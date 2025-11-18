Με σκόρερ τον Τετέι στην Λευκορωσία η Εθνική

Ανάλυση και προγνωστικά για τον αγώνα της Εθνικής με τη Λευκορωσία.

Με την 6η και τελευταία αγωνιστική ολοκληρώνεται το Group C της προκριματικής φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, με την Ελλάδα να αντιμετωπίζει την Λευκορωσία στην ΖΤΕ Arena του Ζαλαγκερζέγκ.

Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς αδίκησε τον εαυτό της σε αυτή τη διαδικασία και περιορίστηκε στην 3η θέση του ομίλου. Ήταν καταπληκτική για 65' λεπτά απέναντι στη Σκωτία, όταν και προηγήθηκε 3-0 χάρη σε τέρματα των Μπακασέτα, Καρέτσα και Τζόλη. Στη συνέχεια εμφάνισε την γνωστή ανασταλτική της αφέλεια, ωστόσο κατάφερε να εξασφαλίσει τη νίκη ψυχολογίας και γοήτρου με το τελικό 3-2.

Το ταλέντο μεσοεπιθετικά είναι περισσότερο από ποτέ, υπάρχουν ικανότατοι στράικερς στη γραμμή κρούσης, λύσεις υψηλού επιπέδου στην άμυνα, εντούτοις παρατηρείται μια λειψανδρία στον άξονα της μεσαίας γραμμής όσον αφορά την θέση «6», όπου οι επιλογές είναι περιορισμένες. Σε κάθε περίπτωση υπάρχει αισιοδοξία για το άμεσο μέλλον, καθώς πρόκειται για μια πραγματικά καλή φουρνιά παικτών που στελεχώνουν την εθνική ομάδα.

Η Λευκορωσία έκανε την έκπληξη την προηγούμενη αγωνιστική και απέσπασε ισοπαλία 2-2 από τη Δανία στην Κοπεγχάγη. Έμεινε πίσω στο σκορ μόλις στο 11', έκανε την ανατροπή σε διάστημα τεσσάρων λεπτών (62'-65') και το τελικό σκορ διαμορφώθηκε στο 79'. Αυτός ήταν ο πρώτος μόλις βαθμός για τους Λευκορώσους στο Group C και μοιραία έχουν ήδη περιοριστεί στην τελευταία θέση του ομίλου. Είναι σκληρή ομάδα με καλά τρεξίματα, όμως υστερούν σημαντικά σε ταλέντο, τουλάχιστον σε αυτό το επίπεδο.

Η Ελλάδα έχει σαφές προβάδισμα, ακόμη κι αν ο Γιοβάνοβιτς αποφασίσει να πάει σε ροτέισον, δίνοντας ευκαιρίες σε παίκτες που δεν έχουν μεγάλο χρόνο συμμετοχής με το εθνόσημο. Πρόθεση των διεθνών είναι να ολοκληρώσουν την συμμετοχή τους στα προκριματικά με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, πριν ριχτούν στη μάχη για τις επόμενες προκλήσεις.

Η Λευκορωσία με τη σειρά της έχει κίνητρο σε κάθε τέτοιο ματς, εντούτοις για να πάρει αποτέλεσμα θα πρέπει να δώσει δικαιώματα το φαβορί.

