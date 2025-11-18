Δείτε την ώρα και το κανάλι μετάδοσης του αγώνα της Εθνικής με τη Λευκορωσία, αλλά και των υπόλοιπων αναμετρήσεων για τα προκριματικά του Μουντιάλ.

Η Εθνική Ελλάδος ολοκληρώνει απόψε (18/11) τις υποχρεώσεις της για τα προκριματικά του Μουντιάλ, καθώς φιλοξενείται από τη Λευκορωσία.

Μετά την επικράτηση με 3-2 επί της Σκωτίας, η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς θέλει να «τελειώσει» αυτή τη σειρά αγώνων με νίκη, με το παιχνίδι να κάνει σέντρα στις 21:45, σε απευθείας μετάδοση από τον Alpha.

Την ίδια ώρα (21:45) υπάρχει το αρκετά ενδιαφέρον ματς της Ισπανίας με την Τουρκία (Novasports 1), το παιχνίδι του ομίλου μας όπου κρίνεται η πρωτιά, μεταξύ Σκωτίας και Δανίας (Novasports 2), αλλά και το Σουηδία - Σλοβενία (Novasports 3).

Η Βουλγαρία υποδέχεται την Γεωργία (Novasports 4), το Βέλγιο παίζει με το αδύναμο Λιχτενστάιν (Novasports 5), το Κόσοβο με την Ελβετία (Novasports Start) και η Ουαλία με τη Β. Μακεδονία (Novasports Premier League).

Τέλος, έχουμε και τα Ρουμανία - Σαν Μαρίνο (Novasports Extra 1) και Αυστρία - Βοσνία Ερζεγοβίνη (Novasports Extra 2).

