Λευκορωσία - Ελλάδα: Πού θα δείτε τα παιχνίδια των προκριματικών του Μουντιάλ
Η Εθνική Ελλάδος ολοκληρώνει απόψε (18/11) τις υποχρεώσεις της για τα προκριματικά του Μουντιάλ, καθώς φιλοξενείται από τη Λευκορωσία.
Μετά την επικράτηση με 3-2 επί της Σκωτίας, η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς θέλει να «τελειώσει» αυτή τη σειρά αγώνων με νίκη, με το παιχνίδι να κάνει σέντρα στις 21:45, σε απευθείας μετάδοση από τον Alpha.
Την ίδια ώρα (21:45) υπάρχει το αρκετά ενδιαφέρον ματς της Ισπανίας με την Τουρκία (Novasports 1), το παιχνίδι του ομίλου μας όπου κρίνεται η πρωτιά, μεταξύ Σκωτίας και Δανίας (Novasports 2), αλλά και το Σουηδία - Σλοβενία (Novasports 3).
Η Βουλγαρία υποδέχεται την Γεωργία (Novasports 4), το Βέλγιο παίζει με το αδύναμο Λιχτενστάιν (Novasports 5), το Κόσοβο με την Ελβετία (Novasports Start) και η Ουαλία με τη Β. Μακεδονία (Novasports Premier League).
Τέλος, έχουμε και τα Ρουμανία - Σαν Μαρίνο (Novasports Extra 1) και Αυστρία - Βοσνία Ερζεγοβίνη (Novasports Extra 2).
Οι σημαντικότερες μεταδόσεις της ημέρας
- Λευκορωσία - Ελλάδα (21:45, Alpha)
- Ισπανία - Τουρκία (21:45, Novasports 1)
- Σκωτία - Δανία (21:45, Novasports 2)
- Σουηδία - Σλοβενία (21:45, Novasports 3)
- Βουλγαρία - Γεωργία (21:45, Novasports 4)
- Βέλγιο - Λιχτενστάιν (21:45, Novasports 5)
- Κόσοβο - Ελβετία (21:45, Novasports Start)
- Ουαλία - Β. Μακεδονία (21:45, Novasports Premier League)
- Ρουμανία - Σαν Μαρίνο (21:45, Novasports Extra 1)
- Αυστρία - Βοσνία Ερζεγοβίνη (21:45, Novasports Extra 2)
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.