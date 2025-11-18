Η Εθνική Ελλάδας θα κλείσει τις υποχρεώσεις της στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026 με την εκτός έδρας αναμέτρηση με τη Λευκορωσία (18/11, 21:45 - Alpha).

Η Εθνική Ελλάδας μετά τη νίκη ψυχολογίας επί της Σκωτίας στο Φάληρο καλείται να κλείσει με τρίποντο τις υποχρεώσεις της στον 3ο Όμιλο των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026 στον αγώνα με τη Λευκορωσία στο Ζαλαέγκερσεγκ της Ουγγαρίας (18/11, 21:45 - Alpha).

Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς θέλει να αφήσει πίσω της αυτόν τον αποτυχημένο κύκλο με ψηλά το κεφάλι και να πάρει νίκη που εκτός από το γόητρο θα είναι σημαντική και για το Ranking της Γαλανόλευκης ενόψει των μελλοντικών κληρώσεων.

Οι σκέψεις του Γιοβάνοβιτς για το Λευκορωσία - Ελλάδα

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα ταξίδεψε στην Ουγγαρία, έχοντας τρεις απουσίες. Ο Τάσος Μπακασέτας αποβλήθηκε κόντρα στους Σκωτσέζους, ενώ εκτός λόγω τραυματισμών έμειναν ο Βαγγέλης Παυλίδης και ο Δημήτρης Γιαννούλης. Θυμίζουμε πως για την αντικατάσταση του αριστερού μπακ της Άουγκσμπουργκ κλήθηκε λίγες ώρες πριν το ματς με τη Σκωτία ο Μάριος Βήχος του Λεβαδειακού.

Όσον αφορά τις επιλογές του Ιβάν Γιοβάνοβιτς δεδομένη πρέπει να θεωρείται η παρθενική συμμετοχή του Ανδρέα Τεττέη στην κορυφή της επίθεσης, καθώς εκτός από τον Φώτη Ιωαννίδη, τον οποίο αντικατέστησε στις κλήσεις, ο Σέρβος τεχνικός δεν υπολογίζει στον επίσης τραυματία Παυλίδη. Θυμίζουμε πως ο φορ της Κηφισιάς πέρασε ως αλλαγή αντί του striker της Μπενφίκα κόντρα στη Σκωτία και έκανε τη διαφορά, καθώς έδωσε ασίστ για το γκολ του Καρέτσα έπειτα από εξαιρετική ατομική ενέργεια.

Από εκεί και πέρα υπάρχει ερωτηματικό εάν ο εκλέκτορας της Εθνικής θα μοιράσει ξανά τα ματς σε Βλαχοδήμο - Τζολάκη ή εάν θα παραμείνει στην εστία ο κίπερ της Σεβίλλης. Στην άμυνα αναμένεται να είναι οι Ρότα, Ρέτσος, Χατζηδιάκος και Τσιμίκας, με τους Μουζακίτη - Ζαφείρη να είναι οι επικρατέστεροι για το δίδυμο των χαφ. Εξτρέμ πιθανότατα θα παραμείνουν οι Τζόλης - Καρέτσας, ενώ μένει να φανεί αν πίσω από τον Τεττέη θα αγωνιστεί ο «παλιός» Πέτρος Μάνταλος ή ο... νεοφερμένος Κωστούλας. Δεν αποκλείεται φυσικά το ενδεχόμενο ο Μάνταλος να αγωνιστεί στο «10» και ο Κωστούλας να «ξεκουράσει» έναν εκ των δυο εξτρέμ.

H βαθμολογία του Ομίλου

Δανία 11 (14-3)

Σκωτία 10 (9-5)

Ελλάδα 6 (10-12)

Λευκορωσία 1 (4-17)

Το πρόγραμμα της τελευταίας αγωνιστικής