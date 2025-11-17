Ο Μπαρτολομέι Ντραγκόφσκι πήρε τα γάντια του βασικού στην αναμέτρηση της Πολωνίας με τη Μάλτας, με τον τερματοφύλακα του Παναθηναϊκού να αγωνίζεται σε επίσημο ματς έπειτα από 3,5 χρόνια.

Ο Μπαρτολομέι Ντραγκόφσκι έκανε την 4η εμφάνιση του με την εθνική ομάδα της Πολωνίας, καθώς ήταν στη βασική ενδεκάδα για την εκτός έδρας αναμέτρηση με τη Μάλτα για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026.

Αξισημείωτο πως αυτή είναι η δεύτερη συμμετοχή του τερματοφύλακα του Παναθηναϊκού σε επίσημο αγώνα με το εθνόσημο. Η προηγούμενη ήταν πριν από 3,5 χρόνια και πιο συγκεκριμένα στις 8 Ιουνίου του 2022, όταν είχε αγωνιστεί στη βαριά ήττα της Πολωνίας στο Βέλγιο με 6-1 για το Nations League.

Μάλιστα ο Ντραγκόφσκι δεν είναι η μοναδική «ελληνική» παρουσία σε αυτό το παιχνίδι, καθώς βασικός είναι ο Πολωνός στόπερ του ΠΑΟΚ, Τόμας Κεντζιόρα. Από πλευράς γηπεδούχων βασικοί είναι στο δίδυμο των χαφ ο Ματιέ Γκιγιομέν του Πανσερραϊκού και ο Αλεξάντερ Σαταριάνο της Athens Kallithea.

Επιπρόσθετα στον πάγκο για τους Πολωνούς είναι ο φορ του Παναθηναϊκού, Κάρολ Σφιντέρσκι, ο οποίος προέρχεται από θλάση.