Η προπόνηση της Εθνικής στην Ουγγαρία έγινε υπό έντονη βροχόπτωση.

Η Εθνική ομάδα ολοκλήρωσε την προετοιμασία της για τον αυριανό αγώνα με τη Λευκορωσία στο πλαίσιο των προκριματικών του Μουντιάλ 2026.

Η προπόνηση της Εθνικής έγινε σε αντίξοες συνθήκες, αφού υπήρχε έντονη βροχόπτωση. Το ματς να θυμίσουμε ότι θα γίνει στην ZTE Arena στην πόλη Ζαλαέγκερτσεγκ της Ουγγαρίας και θα ξεκινήσει στις 21.45.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός πλην των απουσιών των Κωνσταντέλια, Ιωαννίδη, οι οποίοι έμειναν εκτός για τα δύο τελευταία παιχνίδια, δεν έχει στη διάθεσή του, τους τραυματίες Παυλίδη, Γιαννούλη, αλλά και τον τιμωρημένο Κωνσταντέλια. Υποψήφιοι για το αρχικό σχήμα είναι οι Τεττέη, Κωστούλας, ενώ θέση βασικού διεκδικούν και οι Ρότα, Μάνταλος.

Δείτε φωτογραφίες από την τελευταία προπόνηση