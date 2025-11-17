Υπάρχει ένα παραθυράκι για αλλαγές σε επίπεδο προσώπων για την Εθνική Ελλάδας στον εκτός έδρας αγώνα απέναντι στη Λευκορωσία την Τρίτη.

Η Ελλάδα βρίσκεται ήδη σε ουγγρικό έδαφος για το παιχνίδι κόντρα στη Λευκορωσία. Ένας αγώνας όπου ο κόουτς Γιοβάνοβιτς εκτός απροόπτου θα προχωρήσει σε αλλαγές. Είναι χαρακτηριστικό πώς υποψήφιοι για βασικοί είναι παίκτες όπως οι Τεττέη και Κωστούλας.

Να τονισεί αρχικά ότι ο Γιοβάνοβιτς ως προς την 11άδα της Ελλάδας στο 3-2 επί της Σκωτίας επέλεξε να ξεκινήσει βασικούς τους Ρέτσο και Μουζακίτη. Η σύνθεση της Εθνικής Ελλάδας κόντρα στη Σκωτία: Βλαχοδήμος κάτω από τα δοκάρια, στην άμυνα από δεξιά προς τα αριστερά οι Βαγιαννίδης, Κουλιεράκης, Ρέτσος και Τσιμίκας. Κέντρο με τους Κουρμπέλη, Μουζακίτη και μπροστά τους τον Μπακασέτα, άκρα με Τζόλη και Καρέτσα και φυσικά φορ τον Παυλίδη.

Αναφορικά με τα παραπάνω πρόσωπα εκτός θα είναι οι Μπακασέτας και Παυλίδης. Από εκεί και πέρα ως προς την πιθανή 11άδα ο Βλαχοδήμος θα είναι κάτω από τα δοκάρια, οι Βαγιαννίδης, Χατζηδιάκος (ή Κουλιεράκης), Ρέτσος και Τσιμίκας στην άμυνα. Για το κέντρο οι Κουρμπέλης και Μουζακίτης είναι ξανά πιθανό να ξεκινήσουν ενώ ο Γιοβάνοβιτς έχει και τον Τριάντη για το κέντρο και τον Σιώπη αλλά και τον Μάνταλο. Εκτός αυτού επανέρχεται έπειτα από την τιμωρία του ο Ζαφείρης. Για τη θέση πίσω από τον φορ Τεττέη υπάρχει κυρίως η υποψηφιότητα του Μάνταλου και υπό προϋποθέσεις του Κωστούλα. Για τα 2 άκρα τα φαβορί είναι οι Καρέτσας και Κωστούλας ενώ υπάρχει ως επιλογή και ο Μασούρας που επίσης ήρθε από τον πάγκο στο Ελλάδα - Σκωτία.