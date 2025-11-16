Τεττέη στο Gazzetta για Καρέτσα και Εθνική: «Ήταν σαν να έβαλα εγώ το γκολ, επόμενος στόχος ένα σημαντικό τέρμα με την Εθνική»

Ο Ανδρέας Τεττέη, ένα από τα κεντρικά πρόσωπα της Εθνικής μας ομάδας, μίλησε στο Gazzetta μετά το παιχνίδι με την Σκωτία για το πρώτο του ματς, την ασίστ του και τον Καρέτσα.

Ο Ανδρέας Τεττέη ήταν μαζί με τον Κωστούλα τα δύο νέα πρόσωπα της Εθνικής μας και που έπαιξαν τον πρώτο τους αγώνα φορώντας τα γαλανόλευκα αλλά ο στράικερ της Κηφισιάς ήταν εκείνος που έκανε πιο μεγάλη διαφορά στο γήπεδο, έχοντας και την πρώτη του ασίστ. Ο διεθνής σέντερ φορ, που μπήκε ως αλλαγή στο Ελλάδα - Σκωτία στη θέση του Παυλίδη, μίλησε στο Gazzetta στη μεικτή ζώνη του Καραϊσκάκη μετά τον αγώνα του 3-2 για όλα όσα βίωσε.

- Ανδρέα όλα για σένα έγιναν πολύ γρήγορα. Πρώτη κλήση, πρώτη ασίστ και πρώτο αγωνιστικό ξεπέταγμα. Είναι ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα;

Σίγουρα είναι ένα όνειρο που έχει γίνει πραγματικότητα. Έχω ακόμα πολύ μεγαλύτερα όνειρα και θέλω να τα κάνω και αυτά πραγματικότητα, όπως έκανα ενα από αυτά σήμερα.

- Τι σκέφτηκες στη φάση που έφτιαξες το γκολ στον Καρέτσα και πώς είναι το συναίσθημα ένα ταλαντούχο παιδί σαν και σένα να δίνει ασίστ σε ένα άλλο ταλαντούχο παιδί;

Η αλήθεια είναι τον έχω και δίπλα μου τώρα στα αποδυτήρια. Τον είχα και μου έδινε θάρρος και δύναμη και μου έλεγε θα δεις θα μπεις και θα βάλεις γκολ.

- Σε πίστευε δηλαδή πολύ.

Ναι το πίστευε πάρα πολύ. Νάτος κιόλας (καθώς ο Καρέτσας περνά από δίπλα του). Και με το που τον είδα ήταν σαν να έβαλα εγώ το γκολ. Και αυτό γιατί ξέρω τι παίκτης είναι. Είναι μεγάλη προσωπικότητα. Είναι πάρα πολύ καλό παιδί και έχει λαμπρό μέλλον,

- Πώς σε υποδέχτηκαν μετά στα αποδυτήρια; Τι σου είπαν;

Όλοι μου έδωσαν συγχαρητήρια και ειδικά ο Καρέτσας, που ήταν δίπλα μου και μου λένε να συνεχίσω έτσι. Κάτω το κεφάλι και συνεχίζουμε.

- Επόμενος στόχος;

Να βάλω ένα γκολ με την Εθνική. Να νικήσουμε κιόλας και όχι να είναι κάτι που δεν θα μας αρέσει.

- Άρα να είναι ένα σημαντικό γκολ. Ένα γκολ με σημασία που να δίνει ενδεχομένως και πρόκριση σε μεγάλη διοργάνωση.

Ναι ναι.