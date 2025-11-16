Στην Ουγγαρία βρίσκεται η αποστολή της Εθνικής ομάδας για το ματς της Τρίτης με τη Λευκορωσία.

Η αποστολή της Εθνικής ομάδας έφτασε στην Ουγγαρία.

Η γαλανόλευκη το βράδυ της Τρίτης 18 Νοεμβρίου στις 21.45 θα ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις της στον τρίτο όμιλο των προκριματικών με παιχνίδι εναντίον της Λευκορωσίας. Η τελευταία αγωνίζεται στην Ουγγαρία και το ματς θα γίνει στην ZTE Aréna στην πόλη Ζαλαεγερτσέγκ.

Η Εθνική έφτασε χωρίς προβλήματα και τη Δευτέρα θα κάνει την τελευταία της προπόνηση για τον αγώνα. Ο ομοσπονδιακός τεχνικός Ιβάν Γιοβάνοβιτς θα έχει τρεις απουσίες στο ματς. Οι Γιαννούλης, Παυλίδης κρίθηκε σκόπιμο να μην ρισκάρουν εξαιτίας των τραυματισμών τους κι έτσι δεν ταξίδεψαν με την αποστολή, όπως και ο Μπακασέτας, ο οποίος είναι τιμωρημένος. Ο Γιοβάνοβιτς, παράλληλα, πλην του Μάριου Βήχου, δεν έκανε κάποια έξτρα κλήση στην Εθνική.

Δείτε φωτορεπορτάζ από την άφιξη της Εθνικής