Απόντος του Κριστάνο Ρονάλντο η Πορτογαλία έστησε... πάρτι στο κρίσιμο ματς με την Αρμενία, την οποία διέλυσε με 9-1 και «πέταξε» για Μουντιάλ. Στην Ιρλανδία με ανατροπή το ντέρμπι των μπαράζ!

6ος Όμιλος

Τι κι αν έλειπε ο Κριστιάνο Ρονάλντο; Η Πορτογαλία πήρε πολύ σοβαρά το ματς που θα έκρινε την πρωτιά απέναντι στην Αρμενία, την οποία δεν άφησε σε... χλωρό κλαρί και με το εκκωφαντικό 9-1 έκλεισε το απευθείας εισιτήριο για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026. Ο χορός των γκολ άνοιξε από νωρίς για τους Ίβηρες που προηγήθηκαν στο 7΄με το Βέιγκα, όμως η Αρμενία ισοφάρισε σε 1-1 με προβολή του Σπερτσιάν στο 18΄.

Το γκολ ισοφάρισης βέβαια αποδείχθηκε μοιραίο λάθος των Αρμένιων, καθώς οι Πορτογάλοι το πήραν πολύ... προσωπικά. Κι ακολούθησε η τιμωρία... Στο 28΄ο Γκονζάλο Ράμος έγραψε το 2-1, με τον Νέβες προσθέτει ακόμα δυο γκολ (το ένα εντυπωσιακή εκτέλεση φάουλ) στο 30΄και στο 41΄για το 4-1. Στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου ο Μπρούνο Φερνάντες ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 5-1 από το σημείο του πέναλτι, ενώ στο 51΄σκόραρε ξανά για το 6-1΄.

Ο μεσοεπιθετικός της Γιουνάιτεντ ολοκλήρωσε το χατ τρικ στο 72΄με νέο εύστοχο πέναλτι, ενώ στο 81΄τον ακολούθησε ο Ζοάο Νέβες για το δικό του χατ τρικ. Το τελικό 9-1 διαμόρφωσε ο Κονσεϊσάο με σουτάρα έξω από την περιοχή.

Απίστευτο φινάλε στο «θρίλερ» της Βουδαπέστης, εκεί όπου η Ουγγαρία κρατούσε την πρόκριση στα μπαράζ μέχρι το έκτο λεπτό των καθυστερήσεων, προτού ο Πάροτ θάψει τα όνειρά της να διεκδικήσει μία θέση στο Μουντιάλ, με την Ιρλανδία να παίρνει την... θέση της μετά το τελικό 2-3!

Μόλις στο 3ο λεπτό, οι Ούγγροι προηγήθηκαν με την κεφαλιά του Λούκαζ από την άψογη σέντρα του Σόμποσλαϊ, προτού ο Πάροτ από την άσπρη βούλα ισοφαρίσει στο 15'. Ο Βάργκα, με ένα τρομερό μακρινό σουτ έβαλε και πάλι μπροστά την Ουγγαρία, αλλά η Ιρλανδία δεν παράτησε το ματς και σημείωσε μία φανταστική ανατροπή. Ο Πάροτ το πήρε πάνω του, ισοφάρισε στο 80' σε 2-2 και με buzzer beater το 90+6' «κλείδωσε» την 2η θέση για την Ιρλανδία που στα τελευταία τρία ματς πέτυχε ισάριθμες νίκες!

Αποτελέσματα

Πορτογαλία - Αρμενία 8-1

Ουγγαρία - Ιρλανδία 2-3

Τελική βαθμολογία

1. Πορτογαλία 6 (19-7) 13

2. Ιρλανδία 6 (9-7) 10

3. Ουγγαρία (11-10) 8

4. Αρμενία 6 (3-18) 3