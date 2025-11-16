Τα βίντεο της Εθνικής ομάδας για το ντεμπούτο των Ανδρέα Τεττέη και Μπάμπη Κωστούλα.

Ο Ανδρέας Τεττέη και ο Μπάμπης Κωστούλας έκαναν το ντεμπούτο τους με την Εθνική ομάδα στον σαββατιάτικο αγώνα με τη Σκωτία.

Η Εθνική ομάδα με δύο βίντεο αναφέρθηκε στο γεγονός και τους ευχήθηκε μία σπουδαία σταδιοδρομία.

Αναλυτικά όσα αναφέρει η ΕΠΟ: «Με δύο video αφιερωμένα στο ντεμπούτο τους, η Εθνική Ομάδα καλωσορίζει δύο ακόμη ταλαντούχους ποδοσφαιριστές που εντάχθηκαν στη μεγάλη της οικογένεια, τον Ανδρέα Τετέι και τον Μπάμπη Κωστούλα. Καλώς ήρθες Ανδρέα! Καλώς ήρθες Μπάμπη!

Το Σάββατο 15/11/2025 στο παιχνίδι με τη Σκωτία στο "Γ. Καραϊσκάκης" ο 24χρονος Τετέι πέρασε στο 43΄ στη θέση του Βαγγέλη Παυλίδη και ο 18χρονος Κωστούλας αντικατέστησε στο 90΄ της αναμέτρησης τον Χρήστο Τζόλη. Οι δύο ποδοσφαιριστές έγραψαν έτσι την πρώτη σελίδα της καριέρας τους με την Εθνική Ομάδα.

Οι ευχές μαζί τους για μια σπουδαία σταδιοδρομία στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα. Να είναι πάντα καλά και και να βοηθήσουν την Εθνική να πετύχει τους στόχους της!

Ακολουθούν τα video για το ντεμπούτο των δύο διεθνών ποδοσφαιριστών».



