Ο Φεράν Τόρες ισοφάρισε Ράμος και Ντι Στέφανο στα γκολ με την εθνική Ισπανίας!
Ο Φεράν Τόρες ήταν για ακόμη μια φορά καθοριστικός για την Ισπανία που επικράτησε εύκολα της Γεωργίας στην Τυφλίδα το Σάββατο (15/11) με 4-0 στο πλαίσιο του προτελευταίου αγώνα των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου που θα διεξαχθεί το προσεχές καλοκαίρι σε ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά.
Η απόδοσή του 25χρονου διεθνή συνέβαλε και με το παραπάνω στη νίκη της «Φούρια Ρόχα», με το τέρμα που πέτυχε να τον κατατάσσει ανάμεσα στους κορυφαίους σκόρερ.
Πιο συγκεκριμένα με το γκολ του εναντίον της Γεωργίας, ο επιθετικός της Μπαρτσελόνα έφτασε αισίως τα 23 γκολ σε 51 μόλις εμφανίσεις με τη φανέλα της εθνικής του ομάδας, ένα νούμερο αρκετά σημαντικό που τον τοποθετεί μέσα στους δέκα κορυφαίους σκόρερ όλων των εποχών για την Ισπανία, ισοφαρίζοντας την επίδοση των Σέρχιο Ράμος και Αλφρέδο Ντι Στέφανο .
Αναλογιζόμενος το ορόσημο αυτό, ο Φεράν μετά τη λήξη της αναμέτρησης δήλωσε ότι: «Προφανώς το ήξερα, το σκέφτηκα πριν από τον αγώνα, είμαι περήφανος να βρίσκομαι ανάμεσα στους 10 κορυφαίους σκόρερ όλων των εποχών για την εθνική μου ομάδα και να στέκομαι ισάξια ανάμεσα σε θρύλους όπως τον Ντι Στέφανο και τον Ράμος. Δεν πρέπει ποτέ να σταματάς να είσαι φιλόδοξος, όνειρο μου να ανέβω παραπάνω σε αυτή τη λίστα».
🦈🇪🇸 Φεράν Τόρες: «Είμαι περήφανος που μπαίνω στους 10 κορυφαίους σκόρερ στην ιστορία της Ισπανίας».
Το χθεσινό του αυτό τέρμα, τον τοποθετεί επίσης μόλις τρία γκολ πίσω από τον Εμίλιο Μπουτραγκένιο , έναν θρύλο της Ρεάλ Μαδρίτης και της εθνικής Ισπανίας. Ο Νταβίντ Βίγια παραμένει ο πρώτος σκόρερ όλων των εποχών για τη «Φούρια Ρόχας» με 59 γκολ, ακολουθούμενος από τον Ραούλ Γκονζάλες με 44 και τον Φερνάντο Τόρες με 38.
Sergio Ramos - 23 goles
Alfredo Di Stéfano - 23 goles
Ferran Torres - 23 goles
El siguiente (8°) es Butragueño con 26 goles. pic.twitter.com/M3ZFLiNhkR
