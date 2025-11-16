Βλαχοδήμος: «Ήταν πολύ σημαντικό παιχνίδι για εμάς, θέλαμε να αφήσουμε πίσω μας τα προηγούμενα» (vid)

Ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος που κόντρα στην Σκωτία έκανε εξαιρετική εμφάνιση έκανε λόγο για σημαντική νίκη καθώς όλοι ήθελαν να επιστρέψουν στις επιτυχίες μετά από τρεις σερί ήττες.

Η Εθνική ομάδα μετά από τρεις συνεχόμενες ήττες στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου επέστρεψε στις νίκες επικρατώντας με 3-2 της Σκωτίας. Μετά το τέλος της αναμέτρησης ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος που ήταν εξαιρετικός, μιλώντας στην κάμερα του Alpha ανέφερε τα εξής: «Είμαι πολύ χαρούμενος για τη νίκη. Θα μπορούσε να ήταν πιο εύκολο το αποτέλεσμα. Θέλαμε πως και πως τη νίκη μετά από τρεις σερί ήττες. Ήταν πολύ σημαντικό παιχνίδι για εμάς. Θέλαμε να δείξουμε πως τα τελευταία αποτελέσματα ήταν μια κακή στιγμή και το αποδείξαμε.

Δεν μπορούμε να το γυρίσουμε και κοιτάμε μπροστά. Χαίρομαι για τα παιδιά που έκαναν το ντεμπούτο τους. Έχουμε καλό μιξ καλών νέων και έμπειρων παικτών. Φυσικά παίζουν και οι αντίπαλοι σε υψηλό αντίπαλο. Δεν παίζουμε μόνοι μας. Έχουμε καλή ομάδα, όμως σήμερα είχαμε στο κεφάλι μας τα προηγούμενα ματς. Θέλαμε να τα αφήσουμε πίσω μας και τα καταφέραμε».