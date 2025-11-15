Με δέκα παίκτες έμεινε στο 84' η Εθνική ομάδα με τον Τάσο Μπακασέτα να δέχεται δεύτερη κίτρινη και να παίρνει την άγουσα προς τα αποδυτήρια.

Έξι λεπτά πριν η αναμέτρηση της Εθνικής με την Σκωτία φτάσει στο 90' το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα έμεινε με 10 παίκτης. Συγκεκριμένα στο 84' ο Τάσος Μπακασέτας που είχε δεχθεί την πρώτη κίτρινη για διαμαρτυρία στο πρώτο γκολ των Σκωτσέζων δέχθηκε δεύτερη σε μια διεκδίκηση και αποβλήθηκε. Μια αυστηρή κάρτα καθώς ο αρχηγός της Εθνικής δεν έκανε κάποιο σκληρό φάουλ.

Φυσικά ο αρχηγός της Γαλανόλευκης θα χάσει το τελευταίο ματς των προκριματικών κόντρα στη Λευκορωσία.