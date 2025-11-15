Ελλάδα – Σκωτία: Αποβολή με δεύτερη κίτρινη για τον Μπακασέτα (vid)
Έξι λεπτά πριν η αναμέτρηση της Εθνικής με την Σκωτία φτάσει στο 90' το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα έμεινε με 10 παίκτης. Συγκεκριμένα στο 84' ο Τάσος Μπακασέτας που είχε δεχθεί την πρώτη κίτρινη για διαμαρτυρία στο πρώτο γκολ των Σκωτσέζων δέχθηκε δεύτερη σε μια διεκδίκηση και αποβλήθηκε. Μια αυστηρή κάρτα καθώς ο αρχηγός της Εθνικής δεν έκανε κάποιο σκληρό φάουλ.
Φυσικά ο αρχηγός της Γαλανόλευκης θα χάσει το τελευταίο ματς των προκριματικών κόντρα στη Λευκορωσία.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.