Ελλάδα - Σκωτία: Μπλακ-άουτ και αντίδραση των Σκωτσέζων για το 3-2 (vid)
Ο άνετος περίπατος που διένυε η Εθνική διακόπηκε απότομα από την αντίδραση των Σκωτσέζων. Με το σκορ στο 3-0 και με την πλάτη στον τοίχο, οι φιλοξενούμενοι ρίσκαραν και δικαιώθηκαν, μειώνοντας σε 3-2 μέσα σε πέντε λεπτά. Αρχικά στο 65΄ο Ντόουκ με προβολή σκόραρε σε κενό τέρμα μετά από μπαλιά του ΜακΓκίν, ενώ στο 70΄ο Κρίστι πήρε την κεφαλιά αμαρκάριστος στην καρδιά της ελληνικής άμυνας από σέντρα του Ρόμπερτσον και μείωσε σε 3-2.
