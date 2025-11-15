Η Ελλάδα κατέβασε ταχύτητα κι επέτρεψε στη Σκωτία να αντιδράσει, η οποία μείωσε σε 3-2 μέσα σε πέντε λεπτά με γκολ των Ντόουκ και Κρίστι.

Ο άνετος περίπατος που διένυε η Εθνική διακόπηκε απότομα από την αντίδραση των Σκωτσέζων. Με το σκορ στο 3-0 και με την πλάτη στον τοίχο, οι φιλοξενούμενοι ρίσκαραν και δικαιώθηκαν, μειώνοντας σε 3-2 μέσα σε πέντε λεπτά. Αρχικά στο 65΄ο Ντόουκ με προβολή σκόραρε σε κενό τέρμα μετά από μπαλιά του ΜακΓκίν, ενώ στο 70΄ο Κρίστι πήρε την κεφαλιά αμαρκάριστος στην καρδιά της ελληνικής άμυνας από σέντρα του Ρόμπερτσον και μείωσε σε 3-2.