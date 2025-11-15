Ελλάδα – Σκωτία: Δοκάρι με κεφαλιά ο Κουλιεράκης (vid)
Δύο λεπτά πριν ο Τζόλης κάνει το 3-0, η Εθνική βρέθηκε μια ανάσα από το γκολ με τον Κουλιεράκη με κεφαλιά να στέλνει τη μπάλα στο δοκάρι της Σκωτίας.
Εξαιρετική ήταν μετά το 2-0 η Εθνική ομάδα που δεν σταματούσε να κυνηγά και άλλα γκολ. Στο 61' μάλιστα το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα βρέθηκε μια ανάσα και από τρίτο γκολ με τον Μπακασέτα να εκτελεί το κόρνερ και τον Κουλιεράκη με κεφαλιά να στέλνει τη μπάλα στο δοκάρι. Στην επαναφορά σούταρε ο Τεττέη και η Ελλάδα κέρδισε και άλλο κόρνερ μετά τις κόντρες.
