Ο Βαγγέλης Παυλίδης τραυματίστηκε στο πρώτο μέρος του αγώνα της Ελλάδας με τη Σκωτία και άφησε τη θέση του στον Ανδρέα Τεττέη, ο οποίος έκανε ντεμπούτο με το εθνόσημο.

Η 15η Νοεμβρίου θα είναι για πάντα ξεχωριστή ημέρα για τον Ανδρέα Τεττέη. Ο 24χρονος επιθετικός της Κηφισιάς έκανε το ντεμπούτο του με την Εθνική Ελλάδας, καθώς πέρασε ως αλλαγή στο πρώτο μέρος του αγώνα με τη Σκωτία στο Φάληρο για τα προκριματικά του Μουντιάλ.

Λίγο πριν τη συμπλήρωση 40 λεπτών ο Βαγγέλης Παυλίδης έπεσε στον αγωνιστικό χώρο, έχοντας ενοχλήσεις λίγο κάτω από το γόνατο, μπήκε άμεσα το ιατρικό επιτελείο, με τον διεθνή φορ της Μπενφίκα να προσπαθεί να συνεχίσει αλλά να μην μπορεί και εν τέλει να ζητάει αλλαγή.

Στο 43ο λεπτό ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς έκανε την αναγκαστική αλλαγή και έδωσε το βάπτισμα του πυρός στον Τεττέη, ο οποίος έκανε το ντεμπούτο του με το εθνόσημο.

Πρόκειται για μια στιγμή δικαίωσης για τον φορ της Κηφισιάς, ο οποίος στις πρώτες του στιγμές με τα γαλανόλευκα αποθεώθηκε στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» από τους Έλληνες φιλάθλους.