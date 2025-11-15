Ελλάδα - Σκωτία: Ο Παυλίδης έχασε τεράστια ευκαιρία για το 2-0
Ο Παυλίδης στο 32' άγγιξε το 2-0 για την Ελλάδα κόντρα στη Σκωτία.
Η Ελλάδα έφτασε μία ανάσα από το 2-0 κόντρα στη Σκωτία.
Στο 32' ο Τζόλης από αριστερά γύρισε στον Παυλίδη, αλλά ο φορ της Μπενφίκα στην προβολή που επιχείρησε έστειλε τη μπάλα άουτ, δίπλα από το αριστερό δοκάρι.
Η ευκαιρία του Παυλίδη.
@Photo credits: eurokinissi, Αντώνης Νικολόπουλος
