Ο Τάσος Μπακασέτας άνοιξε το σκορ για την Ελλάδα κόντρα στη Σκωτία και έκανε ηγετικό πανηγυρισμό, καθώς συγκέντρωσε γύρω του όλους τους ποδοσφαιριστές.

Η Ελλάδα μπήκε δυνατά στον αγώνα με τη Σκωτία στο Φάληρο, καθώς προηγήθηκε μόλις στο 7ο λεπτό. Ο Βλαχοδήμος έκανε τη βαθιά μπαλιά, ο Παυλίδης κέρδισε την μπάλα, πάτησε περιοχή, πλάσαρε, ο τερματοφύλακας της Σκωτίας απέκρουσε αλλά ο Μπακασέτας στην επαναφορά άνοιξε το σκορ με δυνατό σουτ με το αριστερό.

Μετά το γκολ ο αρχηγός της Εθνικής έκανε... ηγετικό πανηγυρισμό, καθώς έτρεξε προς τον πάγκο, φώναζε: «Όλοι εδώ!» και συγκέντρωσε γύρω του όλους τους διεθνείς, στέλνοντας μήνυμα ενότητας.

Δείτε το γκολ και φωτορεπορτάζ