Ελλάδα - Σκωτία: Ο ηγετικός πανηγυρισμός του Μπακασέτα με όλο τον πάγκο
Η Ελλάδα μπήκε δυνατά στον αγώνα με τη Σκωτία στο Φάληρο, καθώς προηγήθηκε μόλις στο 7ο λεπτό. Ο Βλαχοδήμος έκανε τη βαθιά μπαλιά, ο Παυλίδης κέρδισε την μπάλα, πάτησε περιοχή, πλάσαρε, ο τερματοφύλακας της Σκωτίας απέκρουσε αλλά ο Μπακασέτας στην επαναφορά άνοιξε το σκορ με δυνατό σουτ με το αριστερό.
Μετά το γκολ ο αρχηγός της Εθνικής έκανε... ηγετικό πανηγυρισμό, καθώς έτρεξε προς τον πάγκο, φώναζε: «Όλοι εδώ!» και συγκέντρωσε γύρω του όλους τους διεθνείς, στέλνοντας μήνυμα ενότητας.
Δείτε το γκολ και φωτορεπορτάζ
