Ελλάδα - Σκωτία: Ο Μπακασέτας με θαυμάσιο σουτ άνοιξε το σκορ
Η Ελλάδα στο 7' έκανε το 1-0 με τον Μπακασέτα κόντρα στη Σκωτία.
Η Ελλάδα μπήκε δυνατά στο ματς με τη Σκωτία και στο 7' άνοιξε το σκορ.
Ο Παυλίδης βρέθηκε στο ημικύκλιο έκανε το δεξί σουτ, ο Γκόρντον απέκρουσε εντυπωσιακά και ο Μπακασέτας πήρε το «ριμπάουντ» και με έξυπνο αριστερό σουτ έστειλε τη μπάλα στην αριστερή γωνία για το 1-0.
Το γκολ της Εθνικής
@Photo credits: eurokinissi, klodian lato
