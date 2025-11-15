Η Ελλάδα στο 7' έκανε το 1-0 με τον Μπακασέτα κόντρα στη Σκωτία.

Η Ελλάδα μπήκε δυνατά στο ματς με τη Σκωτία και στο 7' άνοιξε το σκορ.

Ο Παυλίδης βρέθηκε στο ημικύκλιο έκανε το δεξί σουτ, ο Γκόρντον απέκρουσε εντυπωσιακά και ο Μπακασέτας πήρε το «ριμπάουντ» και με έξυπνο αριστερό σουτ έστειλε τη μπάλα στην αριστερή γωνία για το 1-0.

Το γκολ της Εθνικής