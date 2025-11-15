Οι δηλώσεις του Δημήτρη Σαλπιγγίδη για το μέλλον της Εθνικής ομάδας.

Το στέλεχος της Εθνικής ομάδας και παλαίμαχος άσος Δημήτρης Σαλπιγγίδης μίλησε στον Alpha για την πορεία στα προκριματικά, αλλά κυρίως για το μέλλον κι έστειλε τα δικά του μηνύματα.

«Βλέπω μία τεράστια προσπάθεια, ζούμε την αγωνία των παιδιών. Δυστυχώς δεν τα καταφέραμε να πάμε στο Μουντιάλ, αλλά υπάρχει ταλέντο κι αισιοδοξία. Υπάρχει ένα κράμα πολλών νέων κι έμπειρων παικτών. Έπαιξε ρόλο η ήττα στη Σκωτία κανένας δεν κατάλαβε πως χάθηκε εκείνο το παιχνίδι. Σε έξι ματς δεν επιτρέπονται λάθη και χαμένοι βαθμοί», είπε αρχικά ο Σαλπιγγίδης κι όταν ρωτήθηκε από τον Νίκο Νταμπίζα για τις Εθνικές ομάδες του παρελθόντος και τις μεγάλες διοργανώσεις, έστειλε το μήνυμά του.

Αναλυτικά όσα είπε: «Δεν θέλω να συγκρίνουμε ομάδες. Τρέφουμε τεράστιο σεβασμό στην ομάδα του 2004 και οι επόμενες ομάδες που έζησα εγώ ήταν ωραία τα συναισθήματα, αλλά το ποδόσφαιρο εξελίσσεται. Για μένα είναι χαοτικό να συγκρίνω το τότε ποδόσφαιρο με το σήμερα. Είναι ό,τι καλύτερο θα είναι να πάμε σε μεγάλες διοργανώσεις.

Να κοιτάμε το σήμερα, έχουμε πολλά παιδιά με ταλέντο που τα θέλουν μεγάλες ομάδες. Έχουμε ένα υγιές σύνολο και στόχος είναι να αναρριχηθούμε στο ranking. Να σταθεροποιηθούμε σε υψηλό επίπεδο. Όχι σε συγκρίσεις και στην τοξικότητα, ώστε να πάμε στο επόμενο Euro, που είναι πλέον ο στόχος».