Ελλάδα - Σκωτία: Θερμή η εξέδρα των Σκωτσέζων με δυο χιλιάδες οπαδούς
Μπορεί η Ελλάδα να έμεινε πίσω στο κυνήγι της πρόκρισης στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 και να φιλοξενεί τη Σκωτία σε ένα αδιάφορο βαθμολογικά παιχνίδι, όμως την ίδια ώρα οι Σκωτσέζοι παίζουν τον δικό τους «τελικό»!
Με δεδομένο πως οι Σκωτσέζοι βρίσκονται στη δεύτερη θέση του ομίλου, υστερώντας στην ισοβαθμία με τη Δανία, χιλιάδες φίλοι ταξίδεψαν στην Ελλάδα για να στηρίξουν από κοντά τις προσπάθειες των φιλοξενούμενων στο «Γ,. Καραϊσκάκης».
Περισσότεροι από δυο χιλιάδες Σκωτσέζοι οπαδοί συγκεκριμένα βρέθηκαν στο γήπεδο για να χαρίσουν τη φωνή τους στο σύνολο του Στιβ Κλαρκ που θέλει τη νίκη για να συνεχίσει να ασκεί πίεση στη Δανία για την πρωτιά του ομίλου και το απευθείας εισιτήριο για τα τις ΗΠΑ το επόμενο καλοκαίρι.
