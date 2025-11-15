Γνωστή έγινε η ενδεκάδα της Σκωτίας για το ματς απέναντι στην Εθνική μας ομάδα στο «Γ. Καραϊσκάκης» με δυνατά ονόματα στην ενδεκάδα.

Μπορεί η Εθνική μας ομάδα να μην έχει πια σοβαρό βαθμολογικό ενδιαφέρον από τα δυο εναπομείναντα ματς των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 ανάμεσα σε Σκωτία και Λευκορωσία, αλλά οι Σκωτσέζοι ταξίδεψαν στη χώρα μας με πολύ μεγαλύτερο διακύβευμα.

Ούσα στη δεύτερη θέση, υστερώντας στην ισοβαθμία από τη Δανία με δέκα βαθμούς, η Σκωτία παίζει τα «ρέστα» απέναντι στην Εθνική μας ομάδα κι εξακολουθεί να κυνηγάει την πρωτιά του ομίλου που χαρίζει το απευθείας εισιτήριο για τα γήπεδα των ΗΠΑ.

Για αυτό το λόγο ο ομοσπονδιακός τεχνικός των Σκωτσέζων, Στιβ Κλαρκ, ανακοίνωσε ενδεκάδα...βαρβάτη, με όλα τα μεγάλα ονόματα όπως οι ΜακΤόμινεϊ, Ρόμπερτσον, Άνταμς και Φέργκιουσον να βρίσκονται στην ενδεκάδα.

Η ενδεκάδα της Σκωτίας: Γκόρντον, Χίκεϊ, Σουτάρ, Χάνλεϊ, Ρόμπερτσον, ΜακΓκίν, Φέργκιουσον, Ντόουκ, Κρίστι, ΜακΤόμινεϊ, Άνταμς