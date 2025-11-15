Ο Κριστιάνο Ρονάλντο επιστρέφει στη Σαουδική Αραβία και δε θα είναι στο πλευρό των συμπαικτών του για το κρίσιμο ματς της Πορτογαλίας με την Αρμενία.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο φέρεται να αποχώρησε πρόωρα από το προπονητικό κέντρο της Πορτογαλίας μετά τη δύσκολη βραδιά που είχε στο Δουβλίνο, όπου αντίκρισε την πρώτη κόκκινη κάρτα της διεθνούς καριέρας του. Ο σούπερ σταρ της Αλ Νασρ αποβλήθηκε όταν χτύπησε με τον αγκώνα τον Ντάρα Ο’Σέι, περίπου μία ώρα μετά την έναρξη της αναμέτρησης κόντρα στην Ιρλανδία (2-0).

Σύμφωνα με την «A Bola», ο Ρονάλντο δε θα μείνει για να στηρίξει την ομάδα του στον ερχόμενο αγώνα των προκριματικών του Μουντιάλ κόντρα στην Αρμενία, καθώς έχει ήδη «αποδεσμευθεί από την εθνική». Ο ίδιος αναμένεται να επιστρέψει σπίτι του στη Σαουδική Αραβία άμεσα, όπως μεταδίδουν τα πορτογαλικά Μέσα.

Η κόκκινη κάρτα αυτή συνεπάγεται συνήθως την τιμωρία δύο αγώνων, γεγονός που ενδέχεται να στερήσει από τον Ρονάλντο την πρεμιέρα σε αυτό που πιθανότατα θα είναι το τελευταίο Μουντιάλ της καριέρας του. Παράλληλα, η Πορτογαλία δεν έχει ακόμη εξασφαλίσει την πρόκρισή της στη διοργάνωση και χρειάζεται νίκη απέναντι στην Αρμενία αύριο (16/11).

Σε διαφορετική περίπτωση, και εφόσον η Ουγγαρία επικρατήσει της Ιρλανδίας με διαφορά άνω των τριών τερμάτων, οι Ίβηρες κινδυνεύουν να βρεθούν στα μπαράζ.