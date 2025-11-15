Δείτε την ώρα και το κανάλι μετάδοσης του αγώνα της Εθνικής με τη Σκωτία, αλλά και των υπόλοιπων αναμετρήσεων για τα προκριματικά του Μουντιάλ.

Η Εθνική Ελλάδος επιστρέφει στη δράση απόψε (15/11), καθώς το συγκρότημα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς υποδέχεται τη Σκωτία, στο 5ο παιχνίδι για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026.

Η «γαλανόλευκη» παρά τον αποκλεισμό της από το Παγκόσμιο Κύπελλο, θέλει τη νίκη απέναντι στους Σκωτσέζους και για ψυχολογικούς λόγους, με το παιχνίδι να κάνει σέντρα στις 21:45 σε απευθείας μετάδοση από τον Alpha.

Τα παιχνίδια της ημέρας ωστόσο ξεκινούν από νωρίς. Στις 16:00 το Καζακστάν φιλοξενεί το Βέλγιο (Novasports Prime), ενώ στις 19:00 η Ισπανία παίζει εκτός έδρας με τη Γεωργία (Novasports 1). Την ίδια ώρα επίσης έχουμε τη «μάχη» της Κύπρου με την Αυστρία (Novasports Start) καθώς και τα ματς Τουρκία - Βουλγαρία (Novasports 2) και Λιχτενστάιν - Ουαλία (Novasports 3).

Την ίδια ώρα με τον αγώνα της Ελλάδας (21:45) παίζουν επίσης η Δανία με τη Λευκορωσία (Novasports Prime), η Ελβετία με τη Σουηδία (Novasports 2) η Σλοβενία με το Κόσοβο (Novasports 3) και η Βοσνία Ερζεγοβίνη με τη Ρουμανία (Novasports 4).

Οι σημαντικότερες μεταδόσεις της ημέρας