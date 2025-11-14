Εθνική Ελλάδας: Το «φατούρο» στον Τεττέη στην προπόνηση
Ο Ανδρέας Τεττέη είναι ένα από τα τρία νέα πρόσωπα στις κλήσεις της Εθνικής Ελλάδας. Μετά τον Μπάμπη Κωστούλα και τον Νεκτάριο Τριάντη ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς συμπεριέλαβε στις επιλογές του για τα ερχόμενα ματς με Σκωτία και Λευκορωσία τον επιθετικό της Κηφισιάς, ο οποίος αντικατέστησε τον τραυματία Φώτη Ιωαννίδη.
Στην τελευταία προπόνηση πριν τον αγώνα με τους Σκωτσέζους στο Φάληρο ο φωτογραφικός φακός έπιασε σκηνικό με παίκτες της Γαλανόλευκης να κάνουν «φατούρο» στον 24χρονο φορ, με τον επίσης... νεοφερμένο Τριάντη να συμμετέχει σε αυτό.
Αυτό είναι χαρακτηριστικό δείγμα το πως οι «παλιοί» της ομάδας εντάσσουν στο σύνολο νέα παιδιά, τα οποία αν συνεχίσουν έτσι αναμένεται να αποτελέσουν σημαντικές μονάδες για το μέλλος του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος.
Θυμίζουμε πως σε αυτήν την ονειρική σεζόν ο Τεττέη μετράει 6 γκολ και 4 ασίστ σε 12 εμφανίσεις, ενώ από 1η Γενάρη θα είναι παίκτης του Παναθηναϊκού.
