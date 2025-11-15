Η Ελλάδα έχει μπροστά της δύο παιχνίδια, ένα εντός με τη Σκωτία και ένα εκτός με τη Λευκορωσία και θέλει 2 στα 2 για λόγους πρεστίζ και ψυχολογίας.

Ο μεγάλος στόχος χάθηκε και αυτή η αγωνιστική διαδρομή δεν στέφθηκε με επιτυχία για την Εθνική μας ομάδα . Αυτό είναι κάτι που δεν μπορεί να αλλάξει. Πλέον μπροστά υπάρχουν 2 ματς, ένα με τη Σκωτία εντός και ένα με την Λευκορωσία εκτός, όπου το ιδανικό σενάριο θα είναι το 2 στα 2 για λόγους γοήτρου και ψυχολογίας.

Να υπενθυμίσουμε πώς στο 3-1 από τη Δανία η διάταξη της Εθνικής μας ομάδας ήταν ως εξής: Βλαχοδήμος στο τέρμα, άμυνα με Τσιμίκα, Κουλιεράκη, Μαυροπάνο και Ρότα. Κέντρο με τους Ζαφείρη και Κουρμπέλη και πίσω από τον φορ Ιωαννίδη ο Μπακασέτας. Άκρα με Τζόλη και Καρέτσα.

Ως προς την 11άδα της Ελλάδας ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς είναι πιθανό να προχωρήσει σε αλλαγές. Κάτω από τα δοκάρια ο Βλαχοδήμος έχει ένα προβάδισμα ή βρίσκεται ένα κλικ πιο πάνω από τον Τζολάκη ενώ ως προς την άμυνα είναι πιθανό ο Ρέτσος να πλαισιώσει τον Κουλιεράκη και στα 2 άκρα να βρεθούν ο Τσιμίκας ή ο Γιαννούλης με τον Βαγιαννίδη. Για το κέντρο ο Μουζακίτης θέτει υποψηφιότητα για να παίξει μπροστά από τον Σιώπη και μπροστά τους να είναι είτε ο Μάνταλος είτε ο Μπακασέτας. Για τα 2 άκρα οι Καρέτσας και Τζόλης συνιστούν δύο δυνατές επιλογές και για τη θέση του στράικερ ο Παυλίδης είναι το φαβορί. Προφανώς για τις παραπάνω θέσεις υπάρχουν και άλλες επιλογές όπως πχ του Ρότα για τα άκρα ή του Κουρμπέλη για το κέντρο.

Στην αποστολή της Ελλάδας είναι οι: Οδυσσέας Βλαχοδήμος, Χρήστος Μανδάς, Κωνσταντίνος Τζολάκης, Γιάννης Μιχαηλίδης, Παντελής Χατζηδιάκος, Παναγιώτης Ρέτσος, Κωνσταντίνος Κουλιεράκης, Λάζαρος Ρότα, Γιώργος Βαγιαννίδης, Δημήτρης Γιαννούλης, Κώστας Τσιμίκας, Μανώλης Σιώπης, Χρήστος Ζαφείρης, Πέτρος Μάνταλος, Δημήτρης Κουρμπέλης, Χρήστος Μουζακίτης, Κωνσταντίνος Καρέτσας, Χρήστος Τζόλης, Γιώργος Μασούρας, Τάσος Μπακασέτας, Ανδρέας Τεττέη, Βαγγέλης Παυλίδης, Χαράλαμπος Κωστούλας και Νεκτάριος Τριάντης.