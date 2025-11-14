Ανοιχτό είναι το ενδεχόμενο για διαφοροποιήσεις στην 11άδα της Εθνικής μας ομάδας από τον κόουτς Γιοβάνοβιτς ως προς τον αγώνα με αντίπαλο τη Σκωτία το Σάββατο στο φαληρικό γήπεδο.

Δεν λείπουν τα προβλήματα στην Εθνική μας ομάδα από το προηγούμενο διάστημα καθότι είχαν τεθεί εκτός με τραυματισμούς οι Μαυροπάνος, Κωνσταντέλιας και Ιωαννίδης. Επίσης ο Ζαφείρης έχει συμπληρώσει κάρτες.

Σε σχέση με την 11άδα της Ελλάδας για τον αγώνα του Σαββάτου με τη Σκωτία ο Γιοβάνοβιτς είναι πιθανό να προχωρήσει σε αλλαγές. Κάτω από τα δοκάρια ο Βλαχοδήμος έχει ένα προβάδισμα ενώ ως προς την άμυνα είναι πιθανό ο Ρέτσος να πλαισιώσει τον Κουλιεράκη και στα 2 άκρα να βρεθούν ο Τσιμίκας ή ο Γιαννούλης με τον Βαγιαννίδη. Για το κέντρο ο Μουζακίτης θέτει υποψηφιότητα για να παίξει μπροστά από τον Σιώπη και μπροστά τους να είναι είτε ο Μάνταλος είτε ο Μπακασέτας. Για τα 2 άκρα οι Καρέτσας και Τζόλης συνιστούν δύο δυνατές επιλογές και για τη θέση του στράικερ ο Παυλίδης είναι το φαβορί.

Στην αποστολή της Ελλάδας είναι οι: Οδυσσέας Βλαχοδήμος, Χρήστος Μανδάς, Κωνσταντίνος Τζολάκης, Γιάννης Μιχαηλίδης, Παντελής Χατζηδιάκος, Παναγιώτης Ρέτσος, Κωνσταντίνος Κουλιεράκης, Λάζαρος Ρότα, Γιώργος Βαγιαννίδης, Δημήτρης Γιαννούλης, Κώστας Τσιμίκας, Μανώλης Σιώπης, Χρήστος Ζαφείρης, Πέτρος Μάνταλος, Δημήτρης Κουρμπέλης, Χρήστος Μουζακίτης, Κωνσταντίνος Καρέτσας, Χρήστος Τζόλης, Γιώργος Μασούρας, Τάσος Μπακασέτας, Ανδρέας Τεττέη, Βαγγέλης Παυλίδης, Χαράλαμπος Κωστούλας και Νεκτάριος Τριάντης.