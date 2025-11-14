Ο Ιβαν Γιοβάνοβιτς, παραμονή του διαδικαστικού αγώνα με την Σκωτία στο Καραϊσκάκη, αναφέρθηκε στην απογοήτευση του αποκλεισμού, στο κίνητρο που ψάχνει για την Σαββατιάτικη αναμέτρηση και στην επόμενη μέρα της Εθνικής!

Ο κόουτς Γιοβάνοβιτς στο περιθώριο της συνέντευξης Τύπου για το Ελλάδα - Σκωτία τόνισε για:

Την Εθνική και τον στόχο που δεν επετεύχθη: Είναι μία αρκετά μεγάλη απογοήτευση. Γενικά η πορεία μας τον τελευταίο χρόνο μας έδωσε το δικαίωμα να ελπίζουμε ότι μπορούμε να είμαστε ομάδα - βάσει και της εικόνας που είχαμε - που θα ήταν στο Παγκόσμιο. Δεν εξελίχθηκαν τα πράγματα όπως περιμέναμε.

Έχουμε όμως μία ομάδα που είναι πολύ καλή. Έχουμε παιδιά που αισθάνθηκαν την ίδια απογοήτευση. Αυτή μπορεί να μας κάνει πιο δυνατούς. Πιο εγωιστές και πιο συγκεντρωμένους όταν αλλάζουμε λίγο το επίπεδο των παιχνιδιών που κάνουμε. Όλα αυτά ώστε μελλοντικά να έχουμε μία πιο αποδοτική εικόνα. Όχι μόνο βάσει του ποδοσφαίρου που παίζουμε αλλά και όσον αφορά στα αποτελέσματα που πρέπει να παίρνουμε σε κάποια κρίσιμα παιχνίδια.

Τα 2 παιχνίδια σε σχέση με συμπεράσματα και την αποτυχία για την πρόκριση: Σε αυτά τα 4 προκριματικά παιχνίδια ήταν ένα που κάναμε και δεν καλύψαμε το level που μπορούμε ως ομάδα μέσα στον αγωνιστικό χώρο ήταν το παιχνίδι με την Δανία εδώ. Νομίζω ότι ως ομάδα και η εικόνα της στο γήπεδο και τη διάθεση των παικτών να διεκδικήσουν τα αποτελέσματα όσον αφορά καθαρά το παιχνίδι αρκετά καλή όμως πιστεύω ότι οι λεπτομέρειες του παιχνιδιού - που στο ποδόσφαιρο παίζουν σπουδαίο ρόλο - δεν ήταν μαζί μας. Δεχθήκαμε αρκετά γκολ. Δεχθήκαμε γκολ με όλους τους τρόπους και μη συνηθισμένους τουλάχιστον μέχρι τώρα. Αυτό είχε πολύ μεγάλο κόστος.

Όμως είναι ένα κομμάτι του ποδοσφαίρου αυτό. Μας έχει συμβεί σε αυτά τα προκριματικά. Μας έχει απογοητεύσει, όμως η πίστη στο γκρουπ και η πίστη των ίδιων των παικτών παραμένει σε ένα πολύ υψηλό επίπεδο και είμαστε αναγκασμένοι να βλέπουμε στο μέλλον και να βελτιωνόμαστε. Να καταλαβαίνουμε το πρόβλημα που μπορεί να παρουσιάστηκε. Και αυτό για να μπορούμε να είμαστε πιο έτοιμοι στις προκλήσεις που έχουμε.

Τις Σκωτία και Δανία: Δεν έχω καμία προτίμηση για την ομάδα που θα περάσει στο Μουντιάλ. Και οι 2 ομάδες πήραν τα αποτελέσματα που ήθελαν και ενδεχομένως να κριθεί μεταξύ τους.

Τι θα πρέπει να αλλάξει η Ελλάδα: Παίξαμε 3 παιχνίδια και το είπα ότι παίξαμε με μία πολύ σοβαρή ομάδα. Μία ομάδα με πολύ καλή ποιότητα παικτών. Μία ομάδα που ξέρει να παίζει για το αποτέλεσμα. Τα παιχνίδια ήταν διαφορετικά. Σεβόμαστε τη Σκωτία. Περιμένουμε αύριο ένα δύσκολο παιχνίδι. Ο στόχος μας είναι - όπως και στα υπόλοιπα παιχνίδια - να νικήσουμε. Νομίζω αυτή είναι και η πιο απλή λογική που μπορούμε να έχουμε.

Το εάν η Εθνική μας θέλει εκδίκηση: Δεν βλέπω το ποδόσφαιρο κατ' αυτόν τον τρόπο. Νομίζω ότι στο ποδόσφαιρο κάποιες λεπτομέρειες και κάποιες στιγμές είναι που κρίνουν ένα παιχνίδι. Είναι ένα απόλυτα διαφορετικό παιχνίδι. Σίγουρα η Σκωτία έχει πολύ πιο μεγάλο κίνητρο από εμάς όμως υπάρχει το κίνητρο του αγώνα μπροστά στο κοινό σου και η δυνατότητα να κάνουμε ένα καλό παιχνίδι είναι κάτι που πάντα παραμένει πολύ δυνατό. Δεν υπάρχει κάποια ιδιαίτερη ρεβάνς. Είναι σαν ένα νέο παιχνίδι και μπορεί να είναι τελείως διαφορετικό.

Το παιχνίδι της Ελλάδας και το εάν πρέπει να γίνει πιο καθοριστική, ουσιαστική και αποφασιστική: Σίγουρα είναι ένα κομμάτι αλλά είναι ένα κομμάτι της διαδικασίας. Πάντα θεωρούσα το πιο δύσκολο για εμένα και τους παίκτες είναι να έχουμε μία φιλοσοφία για το παιχνίδι και ένα πλάνο το τι θα κάνουμε με τη μπάλα στα πόδια και τι εικόνα μπορεί ναν έχουμε στο γήπεδο. Υπάρχουν σίγουρα πολλά θέματα που μπορεί να κάνει διαφορετικά αυτή η Εθνική αλλά είναι μία διαδικασία που χρειάζεται χρόνο. Νομίζω ότι τώρα είμαστε σε ένα στάδιο που είμαστε σίγουροι και ασφαλείς στο τι θέλουμε να κάνουμε στον τρόπο παιχνιδιού.

Το ζήτημα στη μεσαία γραμμή και τις δοκιμές σε επίπεδο προσώπων: Καταλαβαίνετε νομίζω και εσείς ότι σε αυτόν τον χώρο (της μεσαίας γραμμής) δεν υπάρχουν πάρα πολλές επιλογές. Είναι ένας χώρος που πρέπει να ανοίξουμε το ρόστερ. Ίσως και με κάποια άλλα παιδιά που μπορούν να μας βοηθήσουν. Αυτή η κλήση του Τριάντη είναι ένας από αυτούς τους λόγους. Δεν είναι μόνο αυτοί. Υπάρχουν ευκαιρίες και για άλλες θέσεις.

Το ποια θεωρεί πιο καλή ομάδα, την Σκωτία ή την Ελλάδα: Την Ελλάδα (χαμόγελα). Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι όλα τα παιχνίδια μας είχαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Πάντα σεβόμαστε την Σκωτία γιατί είναι μία ομάδα που έχει πολύ καλούς και ποιοτικούς ποδοσφαιριστές. Όλα τα παιχνίδια ήταν λίγο διαφορετικά αλλά με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Πιστεύω πώς η ομάδα του παρουσίασε πολύ πιο καλό πρόσωπο σε σχέση με τα αποτελέσματα.

Τον Κυζερίδη: Παρακολουθώ φυσικά το σκωτσέζικο ποδόσφαιρο. Εξάλλου είστε ένας λαός που μου αρέσετε. Ξέρω για τον Κυζερίδη και την Χαρτς. Είναι μέσα στα παιδιά που βλέπουμε την εξέλιξή τους.