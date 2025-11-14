Βλαχοδήμος: «Επόμενος στόχος το Euro 2028, θέλουμε να κερδίζουμε για την Ελλάδα»

Οι δηλώσεις του Οδυσσέα Βλαχοδήμου στη συνέντευξη Τύπου ενόψει της αναμέτρησης της Εθνικής Ελλάδας με τη Σκωτία στο Φάληρο.

O Οδυσσέας Βλαχοδήμος εκπροσώπησε τους ποδοσφαιριστές της Εθνικής Ελλάδας στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου ενόψει της αναμέτρησης με τη Σκωτία στο Φάληρο (15/11, 21:45) για τα προκριματικά του Μουντιάλ.

Ο διεθνής τερματοφύλακας αναφέρθηκε τόνισε πως η Γαλανόλευκη θέλει τη νίκη για λόγους γοήτρου αλλά και για το ranking, ενώ αναφέρθηκε και στον επόμενο στόχο, της συμμετοχής στο Euro 2028.

Οι δηλώσεις του Βλαχοδήμου

«Έχουμε συζητήσει το τι έχει γίνει στα προηγούμενα δυο ματς. Έχουμε συζητήσει πολλά. Παίζει ρόλο, το timing και το ότι είχαμε δυο εκτός έδρας παιχνίδια. Δεν ήμασταν σε καλή μέρα και κάναμε λάθη.

Έχουμε συζητήσει πως πρέπει να γίνουμε καλύτεροι. Να μάθουμε από αυτά.Να νικήσουμε για εμάς, για τον εγωισμό μας αλλά και να τελειώσουμε καλά και για το ranking. Ο επόμενος στόχος το Euro 2028.

Σίγουρα όταν φοράς αυτή τη φανέλα θέλεις να κερδίζεις. Θέλουμε να κερδίζουμε για εμάς, για όλη την Εθνική και την Ελλάδα».