Βίγια: «Δεν ήμασταν ποτέ μία ομάδα που βασιζόταν σε έναν μόνο παίκτη»

Ο πρώην διεθνής Ισπανός ποδοσφαιριστής, Νταβίντ Βίγια, σε πρόσφατη συνέντευξη του αποκάλυψε το μυστικό που οδήγησε την εθνική ομάδα της χώρας του σε τρεις σερί κατακτήσεις.

Ο Νταβίντ Βίγια υπήρξε μέλος της «χρυσής» γενιάς της εθνικής Ισπανίας που κατέκτησε δύο συνεχόμενες φορές το Euro το 2008 και το 2012, καθώς και το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2010 στη Νότια Αφρική. Σε πρόσφατη συνέντευξη του ο πρώην αστέρας της Μπαρτσελόνα και της Ατλέτικο Μαδρίτης αποκάλυψε το «μυστικό» που οδήγησε σε αυτή την σαρωτική επιτυχία.

«Ποτέ δεν ήμασταν μια ομάδα που βασιζόταν σε έναν μόνο παίκτη, σε αυτό που λέμε παίκτη σούπερ-σταρ. Οι καλύτερες εμφανίσεις μας προήλθαν από την ομαδική δουλειά, από τη διατήρηση της κατοχής, από την άμυνα με την μπάλα. Αυτό είναι το σήμα κατατεθέν μας. Και αν αυτό είναι που μας χάρισε τίτλους, γιατί να το αλλάξουμε;».

Ο 43χρόνος επιθετικός αναφέρθηκε ακόμη στη τωρινή ομάδα της Ισπανίας και το πόσο εκείνη διαφέρει από τις προηγούμενες, στις οποίες ήταν ο ίδιος μέλος.

«Πάντα έλεγα ότι οι συγκρίσεις δεν είναι καλές. Η προσπάθεια κλωνοποίησης παικτών δεν θα βοηθούσε. Νομίζω ότι αυτή η ομάδα είναι φανταστική. Έχουν μια σπουδαία ομάδα, όχι μόνο επειδή το λέω εγώ, αλλά και λόγω αυτού που δείχνουν κάθε φορά που μπαίνουν στο γήπεδο. Έχουν πολύ σημαντικούς παίκτες ατομικά, αλλά και συλλογικά δουλεύουν πολύ καλά. Έχουν νικήσει σπουδαίους αντιπάλους και είναι οι νυν πρωταθλητές Ευρώπης αξιοκρατικά».

«Ανεξάρτητα από το αν είναι παρόμοια με τη δική μας (εθνική ομάδα) ή όχι, είναι μια καλή ομάδα που θα έχει καλές πιθανότητες να κατακτήσει ένα σπουδαίο Παγκόσμιο Κύπελλο. Το ποδόσφαιρο αλλάζει. Έχουν περάσει πολλά χρόνια και όλα εξελίσσονται. Μπορεί να υπάρχουν παρόμοιοι παίκτες, ειδικά στη μεσαία γραμμή, όπου η έμφαση δίνεται στην κατοχή και στις γρήγορες επιθέσεις στα άκρα, με εξαιρετικούς εξτρέμ. Αλλά δεν αφιερώνω πολύ χρόνο συγκρίνοντας μια εθνική ομάδα με μια άλλη. Προτιμώ να απολαμβάνω αυτήν που έχουμε τώρα. Η προηγούμενη, δυστυχώς, δεν επιστρέφει».

Τέλος ο Βίγια μίλησε και για τον ανερχόμενο αστέρα της Ισπανίας και της Μπαρτσελόνα, Λαμίν Γιαμάλ, που συγκεντρώνει συχνά πυκνα πάνω του τα φώτα της δημοσιότητας για αυτά που κάνει μέσα και κυρίως έξω από το γήπεδο.

«Είναι ένας διαφορετικός τύπος παίκτη, μοναδικός, από αυτούς που εμφανίζονται μόνο μια φορά στο ποδόσφαιρο. Είναι πολύ νέος και δεν έχει πτοηθεί από την πίεση της ηγεσίας, όπως είδαμε στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Αλλά εκτός από τον Λαμίν, υπάρχουν και άλλοι σπουδαίοι παίκτες. Μπορεί να επωφεληθεί από αυτή την αύρα, την ποιότητα του αστεριού που έχει, αλλά δεν είναι ο μόνος. Η Ισπανία είναι μια δύναμη λόγω της ομάδας της. Αναλύοντας κάθε παίκτη ξεχωριστά, υπάρχει ένα τεράστιο ταλέντο. Είναι δύσκολο να του βάλεις ένα ταβάνι».

«Η σύγκρισή του με τον Μέσι ή τους άλλους σπουδαίους είναι δύσκολη, αλλά έχει το ταλέντο να είναι ανάμεσα στους καλύτερους. Είναι μόνο 18 ετών. Πρέπει να τον βοηθήσουμε, να τον στηρίξουμε και να τον πιέσουμε σε λογικά πλαίσια. Θα θέσει τα δικά του όρια. Αρκεί να μην τον επηρεάζουν αυτά που γίνονται εκτός γηπέδου. Είναι μια πολύ ιδιαίτερη περίπτωση. Στην ηλικία του, κανείς μας δεν ήταν στο προσκήνιο των μέσων ενημέρωσης όπως αυτός. Είναι μια μοναδική περίπτωση. Αρκεί να αποδίδει στο γήπεδο και να είναι υγιής, όλα τα άλλα είναι δευτερεύοντα».