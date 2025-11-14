Αν θέλει το απευθείας εισιτήριο για το Παγκόσμιο Κύπελλο, η Ιταλία πρέπει να κάνει κόντρα στη Νορβηγία κάτι ανεπανάληπτο.

Έχει ένα βουνό μπροστά της η Ιταλία για απευθείας πρόκριση στο Μουντιάλ, ένα βουνό που αποτελείται από 18 γκολ. Σε όμιλο με Νορβηγία, Ισραήλ, Εσθονία και Μολδαβία, η Σκουάντρα Ατζούρα μια στροφή πριν το τέλος βρίσκεται στη 2η θέση, στο -3 από την παρέα του Χάαλαντ.

Την τελευταία αγωνιστική θα βρει μπροστά της τους Σκανδιναβούς εντός έδρας και με νίκη μπορεί να τους «πιάσει» στη βαθμολογία. Για να τους βάλει από κάτω της πάντως και να πάρει εκείνη την πρωτιά και το απευθείας εισιτήριο για το Παγκόσμιο Κύπελλο, θα πρέπει να κάνει έναν άνευ προηγουμένου - κυριολεκτικά - άθλο.

Θα πρέπει να υπερκαλύψει τη διαφορά 17 τερμάτων που χωρίζει τις δύο ομάδες αυτή τη στιγμή. Οι Νορβηγοί έχουν σκοράρει 33 και έχουν δεχθεί 4, οι Ιταλοί έχουν σκοράρει 20 και έχουν δεχθεί 8. Αυτό σημαίνει πως η ομάδα του Γκατούζο πρέπει να νικήσει τη Νορβηγία με 18 γκολ διαφορά για να τερματίσει πρώτη, αποστολή που φαντάζει με... σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Υπενθυμίζουμε ότι τη μεγαλύτερη νίκη σε ευρωπαϊκά προκριματικά την είχε πετύχει το 2023 η Γαλλία με το 14-0 επί του Γιβραλτάρ.

Στο πιθανότερο σενάριο, αυτό της αποτυχίας, η Ιταλία ως δεύτερη στο γκρουπ θα οδηγηθεί στα μπαράζ με στόχο την επιστροφή της σε Παγκόσμιο Κύπελλο μετά το 2014.