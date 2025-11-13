Εθνική Ελλάδας: Κωστούλας, Τεττέι και Τριάντης, απαντούν για... όλα
Τα τρία νέα μέλη της Εθνικής ομάδας Κωστούλας, Τεττέη και Τριάντης προχώρησαν σε αποκαλύψεις.
Οι Μπάμπης Κωστούλας, Ανδρέας Τεττέη και Νεκτάριος Τριάντης τα τρία νέα μέλη της Εθνικής ομάδας, στα social media αποκάλυψαν τις αγαπημένες τους συνήθειες, ήρωες, φαγητά.
Δείτε το απολαυστικό βίντεο
@Photo credits: INTIME, Μαρόπουλος Αλέξανδρος
