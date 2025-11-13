Τα τρία νέα μέλη της Εθνικής ομάδας Κωστούλας, Τεττέη και Τριάντης προχώρησαν σε αποκαλύψεις.

Οι Μπάμπης Κωστούλας, Ανδρέας Τεττέη και Νεκτάριος Τριάντης τα τρία νέα μέλη της Εθνικής ομάδας, στα social media αποκάλυψαν τις αγαπημένες τους συνήθειες, ήρωες, φαγητά.

Δείτε το απολαυστικό βίντεο