Προκριματικά Μουντιάλ 2026: «Αγκαλιά» με την πρόκριση η Νορβηγία, ο Ίνγκασον ανέβασε δεύτερη την Ισλανδία
9ος Όμιλος
Κάτι παραπάνω από «αγκαλιά» με την πρόκριση στο Μουντιάλ του 2026 είναι η Νορβηγία μετά τη νίκη της απέναντι στην Εσθονία. Η οποία την ζόρισε για 45 λεπτά, όμως στο β' μέρος οι Νορβηγοί «ξεμπούκωσαν» επικρατώντας τελικά με 4-1. «Άσφαιρο» τελείωσε το πρώτο ημίχρονο, με ελάχιστες φάσεις μπροστά από τις δύο εστίες. Το πρώτο... χτύπημα ήρθε στο 50' με τον Σόρλοθ, προτού ο ίδιος δύο λεπτά μετά -και πάλι με κεφαλιά- κάνει το 2-0. Την σκυτάλη πήρε ο Χάαλαντ στο 56' με κεφαλιά και στο 62' με κοντινή προβολή, ενώ η Εσθονία απλώς μείωσε σε 4-1 με τον Σάρμα. Στους 21 βαθμούς έφτασε η Νορβηγία, η οποία ακόμη κι αν η Ιταλία νικήσει αργότερα την Μολδαβία (21:45) διατήρησε το «μαξιλαράκι» ασφαλείας και είναι μάλλον αδύνατο να χάσει την απευθείας πρόκριση.
Αποτελέσματα
- Νορβηγία - Εσθονία 4-1
- Μολδαβία - Ιταλία (21:45)
Βαθμολογία
1. Νορβηγία 7 (33-4) 21
2. Ιταλία 6 (18-8) 15
3. Ισραήλ 7 (15-19) 9
4. Εσθονία 8 (8-21) 4
5. Μολδαβία 6 (4-26) 1
Τελευταία αγωνιστική (16/11)
- Ιταλία - Νορβηγία
- Ισραήλ - Μολδαβία
4ος Όμιλος
«Ζωντανή» για το Μουντιάλ παρέμεινε η Ισλανδία, που πήρε την πρώτη της νίκη στα προκριματικά μετά την πρεμιέρα και ανέβηκε - έστω και προσωρινά - στη 2η θέση του ομίλου της.
Οι Σκανδιναβοί «λύγισαν» εκτός έδρας το Αζερμπαϊτζάν με 2-0 και χάρη στη διαφορά των γκολ έβαλαν από κάτω τους την Ουκρανία. Στο σπουδαίο «διπλό» τη σφραγίδα του έβαλε και ο Ίνγκι Ίνγκασον του Παναθηναϊκού, ο οποίος πέτυχε με ωραία κεφαλιά το δεύτερο γκολ της ομάδας του στο 39ο λεπτό, ενώ ο Γκούντμουνσον είχε ανοίξει το σκορ στο 20'.
Αποτελέσματα
- Αζερμπαϊτζάν - Ισλανδία 0-2
- Γαλλία - Ουκρανία (21:45)
Βαθμολογία
1. Γαλλία 4 (9-3) 10
2. Ισλανδία 5 (13-9) 7
3. Ουκρανία 4 (8-7) 7
4. Αζερμπαϊτζάν 5 (2-13) 1
Τελευταία αγωνιστική (16/11)
- Ουκρανία - Ισλανδία
- Αζερμπαϊτζάν - Γαλλία
6ος Όμιλος
Η Ουγγαρία έκανε το καθήκον της απέναντι στην Αρμενία, νίκησε εκτός έδρας με 1-0 και ελπίζει σε... γκέλα της Πορτογαλίας για να διεκδικήσει την πρωτιά. Ανώτεροι οι Ούγγροι στο πρώτο μέρος, πήραν το προβάδισμα 33ο λεπτό με τον Βάργκα που αξιοποίησε την εξαιρετική πάσα-ασίστ του Σόμποσλαϊ. Στο β' μέρος, η Ουγγαρία υποχώρησε και διατήρησε το υπέρ της σκορ ως το τέλος.
Αποτελέσματα
- Αρμενία - Ουγγαρία 0-1
- Ιρλανδία - Πορτογαλία (21:45)
Βαθμολογία
1. Πορτογαλία 4 (11-4) 10
2. Ουγγαρία 5 (9-7) 8
3. Ιρλανδία 4 (4-5) 4
4. Αρμενία 5 (2-10) 3
Τελευταία αγωνιστική (16/11)
- Πορτογαλία - Αρμενία
- Ουγγαρία - Ιρλανδία
