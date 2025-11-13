Παναθηναϊκός: «Άρχοντας» στους... αιθέρες ο Ίνγκασον, σκόραρε με την Ισλανδία (vid)
Παραμένει πολύτιμος για την εθνική Ισλανδίας ο Ίνγκι Ίνγκασον του Παναθηναϊκού. Και δεν της προσφέρει τις υπηρεσίες του μόνο στην άμυνα, αλλά και στην επίθεση, εκεί όπου είναι μια πανταχού παρούσα απειλή για τους αντιπάλους.
Ο στόπερ του «τριφυλλιού» το απέδειξε ξανά, αφού βρήκε δίχτυα με την Ισλανδία στο παιχνίδι κόντρα στο Αζερμπαϊτζάν. Έχοντας προωθηθεί, στο 39ο λεπτό έκανε έξυπνη κίνηση στην περιοχή μετά από εκτέλεση φάουλ και με πολύ ωραία κεφαλιά διπλασίασε τα τέρματα της χώρας του. Αυτό ήταν το τέταρτο τέρμα του με το εθνόσημο και το πρώτο από τον Νοέμβρη του 2016.
🚨🚨| GOAL: INGASON DOUBLES THE LEAD FOR ICELAND!!— Goals Side (@goalsside) November 13, 2025
Azerbaijan 0-2 Icelandpic.twitter.com/673zImC4mk
