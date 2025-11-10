Ο Κωστούλας συμμετείχε στην προπόνηση της Εθνικής, αποθεραπεία για τους Τεττέη, Τριάντη.

Η Εθνική ομάδα ολοκλήρωσε την πρώτη της προπόνηση εν όψει του σαββατιάτικου αγώνα με τη Σκωτία.

Από τους παίκτες που κλήθηκαν για πρώτη φορά, ο Μπάμπης Κωστούλας συμμετείχε στο πρόγραμμα, ενώ οι Ανδρέα Τεττέη, Νεκτάριος Τριάντης μαζί με άλλους παίκτες που αγωνίστηκαν την Κυριακή με τις ομάδες τους, έκαναν αποθεραπεία στο γυμναστήριο.

Επίσης, λόγω των τραυματισμών τους, ολοκληρώθηκε και επισήμως η ανάκληση των κλήσεων για Ιωαννίδη, Κωνσταντέλια. Κάτι που άλλωστε, ήταν αναμενόμενο.

Φωτορεπορτάζ από την προπόνηση της Εθνικής με τον Κωστούλα και τους Τεττέη, Τριάντη