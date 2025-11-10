Οι δηλώσεις του Ιβάν Γιοβάνοβιτς για τα ματς της Εθνικής με Σκωτία, Λευκορωσία και τις κλήσεις των Κωστούλα, Τεττέη και Τριάντη.

Η Εθνική δεν κατάφερε να πάρει την πρόκριση για το Μουντιάλ του 2026 κι ασφαλώς επικρατεί απογοήτευση.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός Ιβάν Γιοβάνοβιτς πριν την πρώτη προπόνηση της Εθνικής για τα ματς με Σκωτία και Λευκορωσία αναφέρθηκε στο πόσο έχει πικράνει την ομάδα ο αποκλεισμός. Τόνισε ότι υπάρχουν παίκτες που ζουν για τη «γαλανόλευκη», ενώ στάθηκε και στην πρώτη κλήση των Μπάμπη Κωστούλα, Ανδρέα Τεττέη και Νεκτάριου Τριάντη. Αναλυτικά οι δηλώσεις του Γιοβάνοβιτς:

Για τα δύο τελευταία ματς και την επόμενη μέρα: «Η εξέλιξη των προκριματικών ήταν πάρα πολύ άσχημη για μας με τις ήττες που μας έβγαλαν νωρίς εκτός διεκδίκησης της πρόκρισης. Μία αρκετά δύσκολη περίοδος. Ήταν δύσκολο να το αποδεχθούμε, γιατί σαν ομάδα είχαμε την δυνατότητα και την ποιότητα και την ικανότητα να προκριθούμε.

Έχουμε μπροστά ματς υψηλού επιπέδου, ναι μεν δεν έχουν βαθμολογική σημασία, αλλά κάθε ματς της Εθνικής είναι διαφορετικό κι επειδή έχουμε ταλέντο, είμαστε ομάδα με προοπτική, έχουμε ένα γκρουπ παικτών που ζουν για την Εθνική, πρέπει να συνεχίσουμε να παίζουμε καλά. Οι παίκτες εκπροσωπούν την Ελλάδα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Οφείλουμε να προσπαθήσουμε να επιστρέψουμε στα καλά ματς και στις νίκες».

Για τις κλήσεις των Τεττέτη, Κωστούλα, Τριάντη: «Προσπαθούμε πάντα να ανοίξουμε το ρόστερ της Εθνικής με κάποια παιδιά που δείχνουν ότι είναι σε καλή αγωνιστική κατάσταση. Ο Κωστούλας πέρσι στο ελληνικό πρωτάθλημα έδειξε καλά στοιχεία, αλλά στις περιόδους Μαρτίου και Ιουνίου δεν τον είχαμε λόγω του τραυματισμού. Θέλουμε να τον δούμε τώρα και στην Εθνική.

Ο Τεττέη φέτος ξεχωρίζει στα ματς που κάνει με την ομάδα του. Ο Τριάντης και πέρσι και φέτος στο MLS κάνει καλά παιχνίδια και παίζει σε σημαντική θέση για μας. Είναι μία ευκαιρία, ένα παιδί που θα γνωρίσει τώρα την Ελλάδα να τον δούμε με τα χρώματα της Εθνικής. Είναι νέα παιδιά και ενδεχομένως να στελεχώσουν αυτή την Εθνική και στο μέλλον».