Εθνική Πολωνίας: Κλήθηκαν οι Σφιντέρσκι, Ντραγκόφσκι και Κεντζιόρα
Η εθνική Πολωνίας παίζει στα παιχνίδια του Νοεμβρίου το μέλλον της στα προκριματικά του Μουντιάλ, αφού τα δύο αυτά τελευταία παιχνίδια θα κρίνουν αν θα τερματίσει εντός των δύο πρώτων θέσεων και σε ποια απ' αυτές.
Ο προπονητής της, Γιαν Ούρμπαν κάλεσε τους Σφιντέρσκι, Ντραγκόφσκι και Κεντζιόρα για τα ματς με την Ολλανδία εντός (14/11) και την Μάλτα εκτός (17/11) στα οποία οι Πολωνοί θέλουν να πάρουν και τους έξι βαθμους για να διεκδικήσουν τις πιθανότητές τους για το εισιτήριο της απευθείας πρόκρισης στα τελικά της διοργάνωσης.
Η βαθμολογία του 7ου ομίλου
- Ολλανδία 16 (6 αγώνες)
- Πολωνία 13 (6 αγώνες)
- Φινλανδία 10 (7 αγώνες)
- Λιθουανία 3 (7 αγώνες)
- Μάλτα 2 (6 αγώνες)
Οι κλήσεις της εθνικής Πολωνίας
