Η εθνική ομάδα της Πορτογαλίας τιμάει τα 60 χρόνια από την κατάκτηση της Χρυσής Μπάλας του Εουσέμπιο!

Η εθνική ομάδα της Πορτογαλίας θα τιμήσει την 60η επέτειο κατάκτησης της Χρυσής Μπάλας από τον Εουσέμπιο στο επόμενο εντός έδρας παιχνίδι της χώρας κόντρα στην Αρμενία.

Σε λίγες ημέρες συμπληρώνονται 60 χρόνια από τη κατάκτηση της Χρυσής Μπάλας από τον Εουσέμπιο, η πρώτη που απονεμήθηκε ποτέ σε ποδοσφαιριστή αφρικανικής καταγωγής. Η Ομοσπονδία του Ποδοσφαίρου της Πορτογαλίας αποφάσισε να τιμήσει το γεγονός αυτό και σε συνεργασία με τον αθλητικο κολοσσό Puma, δημιούργησαν μία ειδική επετειακή φανέλα που θα φορεθεί από τους ποδοσφαιριστές της χώρας στο επόμενο εντός έδρας αγώνα της Πορτογαλίας με αντίπαλο την Αρμενία στις 16 Νοεμβρίου.

Η επετειακή αυτή ενδυμασία θα κυκλοφορήσει σε μαύρο χρώμα με χρυσές λεπτομέρειες. Τόσο το λογότυπο της εταιρείας όσο και το εθνικό έμβλημα της χώρας θα είναι σε μεταλλικό χρυσό, ενώ ο γιακάς και οι μανσέτες στα μανίκια θα φέρουν κόκκινες και πράσινες υφαντές λεπτομέρειες που θα παραπέμπουν στα χρώματα της σημαίας. Στο εσωτερικό του ντεκολτέ, θα είναι τυπωμένες οι λέξεις «Pantera Negra», μια σαφής αναφορά στο θρυλικό παρατσούκλι του Εουσέμπιο.

Η νέα αυτή φανέλα θα είναι αρκετά περιορισμένη, αφού αναμένεται να δοθούν στη κυκλοφορία μόνο 1.965 αυθεντικά κομμάτια, νούμερο φόρος τιμής στο έτος της κατάκτησης της Χρυσής Μπάλας. Στο μπροστινό και στο πίσω μέρος θα αναγράφεται ο διάσημος αριθμός 13, με μια υφασμένη ετικέτα στο στρίφωμα που θα γράφει «Special Edition 0010/1965».

«Ο Εουσέμπιο αντιπροσωπεύει το πάθος, το ταλέντο και την υπερηφάνεια για την Πορτογαλία. Εξήντα χρόνια μετά την κατάκτηση της Χρυσής Μπάλας, η κληρονομιά του παραμένει ζωντανή, εμπνέοντας όχι μόνο όσους γνώριζαν το μεγαλείο του, αλλά και τις μελλοντικές γενιές Πορτογάλων παικτών. Η Πορτογαλική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, σε συνεργασία με την PUMA, τιμά αυτόν τον θρύλο με μια μοναδική εμφάνιση που συνδυάζει την παράδοση και την καινοτομία, τιμώντας το παρελθόν και διαμορφώνοντας το μέλλον του πορτογαλικού ποδοσφαίρου», δήλωσε ο Ζοάο Μεδέιρος Καρντόσο, Διευθυντής Μάρκετινγκ και Εμπορίου της Πορτογαλικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας.

Δηλώσεις παραχώρησε και η χήρα του Εουσέμπιο η οποία ανέφερε μεταξύ άλλων ότι: «Όταν η PUMA επικοινώνησε μαζί μας και μας μοιράστηκε αυτό που είχε κατά νου, ένιωσα βαθιά συγκινημένη και τιμημένη. Ο Εουσέμπιο είχε μια πολύ στενή σχέση με την εταιρεία και μια ειλικρινή φιλία με τον ιδρυτή της, τον κ. Ρούντολφ Ντάσλερ. Βλέποντας τη μνήμη του να τιμάται τώρα σε ένα τόσο όμορφο και ουσιαστικό έργο, με γεμίζει υπερηφάνεια. Είμαι σίγουρη ότι θα χαιρόταν πολύ με αυτό το αφιέρωμα».