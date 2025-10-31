Πογέτ: «Ο Γιοβάνοβιτς κάνει καλή δουλειά, η πρόκριση χάθηκε στο πρώτο ημίχρονο με τη Σκωτία»

Ο Γκουστάβο Πογέτ μίλησε σε εκπομπή της ΕΡΤ για την Εθνική Ελλάδας, τη δουλειά του Ιβάν Γιοβάνοβιτς και την αποτυχία του πρόωρου αποκλεισμού στα προκριματικά του Μουντιάλ.

Καλεσμένος στην εκπομπή «Game Changers» της ΕΡΤ ήταν ο Γκουστάβο Πογέτ. Ο πρώην Ομοσπονδιακός τεχνικός μίλησε για την πορεία της Εθνικής Ελλάδας επί των ημερών του Ιβάν Γιοβάνοβιτς και στάθηκε στο κομβικό πρώτο ημίχρονο του εκτός έδρας με τη Σκωτία, στο οποίο η Γαλανόλευκη δε βρήκε το γκολ που άξιζε.

Oι δηλώσεις του Πογέτ

«Παρακολουθώ την ομάδα. Πάντα χαιρόμουν με την κλήρωση, γιατί εγώ είχα πάντα δύσκολες. Κάθε φορά που πηγαίναμε στην κληρωτίδα, μας τύχαιναν ομάδες όπως η Γαλλία, η Ολλανδία και η Αγγλία. Πιστεύω ότι η ομάδα βελτιώνεται, ο προπονητής κάνει καλή δουλειά, δίνοντας ευκαιρίες σε νέους παίκτες, αλλά υπάρχει και το μομέντουμ στο παιχνίδι.

Θέλω να είμαι απόλυτα ειλικρινής. Νομίζω ότι η Ελλάδα έχασε την πρόκριση για το Παγκόσμιο Κύπελλο στο πρώτο ημίχρονο με τη Σκωτία. Ήταν εξαιρετική σε εκείνο το διάστημα και έπρεπε να σκοράρει, αμυνόταν σωστά.

Το ότι δεν σκόραρε σε αυτά τα 45 λεπτά, δυσκόλεψε το υπόλοιπο παιχνίδι, καθώς οι αντίπαλοι είχαν τις στιγμές τους, οπότε ήταν δύσκολο. Ήμουν ενθουσιασμένος, όπως και οι περισσότεροι, πιστεύοντας ότι τώρα είναι η στιγμή. Μετά το παιχνίδι με τη Δανία όμως, στεναχωρήθηκα για τους παίκτες, αλλά και γενικά για τους Έλληνες».

Για το αν θα άλλαζε κάτι στον αγώνα μπαράζ με τη Γεωργία, στον οποίο η Ελλάδα ηττήθηκε στα πέναλτι και δεν προκρίθηκε στο EURO 2024: «Εμπιστεύτηκα τους παίκτες, παίζαμε ενάντια στην καλύτερη ομάδα από εκείνες που είχαμε να αντιμετωπίσουμε και προετοιμαστήκαμε πολύ καλά.

Το παιχνίδι ήταν ακριβώς ό,τι περίμενα, ο τρόπος με τον οποίο παίξαμε, ξέραμε τον κίνδυνο. Νομίζω πως η αντίπαλη ομάδα, ήθελε να “κλέψει” το παιχνίδι».