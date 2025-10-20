Ο Γκρέιαμ Πότερ είναι ο νέος προπονητής της Σουηδίας, όπως γνωστοποίησε με ανακοίνωση της η ομοσπονδία, μετά τα σερί ανεπιτυχή αποτελέσματα στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπελλου του 2026.

Στον Γκρέιαμ Πότερ αποφάσισαν οι άνθρωποι της Σουηδικής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου να δώσουν τα... κλειδιά της Εθνικής ομάδας, μετά την απόλυση του Γιον Νταλ Τόμασον, που ακολούθησε της ήττας από το Κόσοβο στο πρόσφατο παράθυρο των προκριματικών του Μουντιάλ.

Ο Άγγλος τεχνικός είχε -και εκείνος- απολυθεί από τον πάγκο της Γουέστ Χαμ στις 29 Σεπτεμβρίου, μετά από μόλις 6 παιχνίδια την τρέχουσα σεζόν και έχοντας συνολικά καθίσει στον πάγκο των «Σφυριών» σε 25 αναμετρήσεις.

Ο Πότερ επιστρέφει σε γνώριμα λημέρια, καθώς ήταν προπονητής για επτά χρόνια στη σουηδική Έστερσουντ, την οποία είχε οδηγήσει μέχρι τους ομίλους του Europa League (2017-2018) και τρέφει για το ποδόσφαιρο της χώρας ιδιαίτερη εκτίμηση και όχι μόνο. Σε πρόσφατες δηλώσεις του είχε αποκαλύψει ότι έχει σπίτι στη Σουηδία και ότι έχει αισθήματα για τη χώρα, μιας και μέσω αυτής έγινε γνωστός και μετακόμισε στην Premier League.

Επιπλέον, Ο 50χρονος τεχνικός έχει υπάρξει προπονητής σε Σουόνσι (2018-2019), Μπράιτον (2019-2022) και Τσέλσι (2022-2023). Επίσης, ο Άγγλος καταλαβαίνει πως χρειάζεται ένα θαύμα για να οδηγήσει την Σουηδία στο Μουντιάλ του 2026, καθώς σε έναν όμιλο με Ελβετία, Κόσοβο και Σλοβενία, η ομάδα του βρίσκεται στην τελευταία θέση με μόλις έναν βαθμό, με δύο παιχνίδια να απομένουν.