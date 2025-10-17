Πλησιάζει στον πάγκο της εθνικής Σουηδίας ο Γκρέιαμ Πότερ με στόχο να ανατρέψει την δυσχερή κατάσταση και να οδηγήσει τη χώρα στο Μουντιάλ 2026.

Λιγότερο από έναν μήνα μετά την απομάκρυνσή του από την Γουέστ Χαμ, ο Γκρέιαμ Πότερ ετοιμάζεται να καθίσει ξανά σε πάγκο, αυτή τη φορά για λογαριασμό της εθνικής Σουηδίας.

Ο Άγγλος τεχνικός, που είχε αυτοπροταθεί για τη συγκεκριμένη θέση, πιστεύεται ότι βρίσκεται πολύ κοντά στο να την... καπαρώσει και να γίνει ο επόμενος ομοσπονδιακός τεχνικός. Λίγες ημέρες πριν, η Ομοσπονδία της χώρας είχε απολύσει τον Γιον Νταλ Τόμασον σε μία πρωτοφανή για το ποδόσφαιρο της Σουηδίας απόφαση.

Βέβαια, ο άλλοτε προπονητής των Μπράιτον, Τσέλσι και Γουέστ Χαμ καταλαβαίνει πως έχει να ανέβει ένα βουνό προκριμένου να οδηγήσει τη Σουηδία στην τελική φάση του Μουντιάλ 2026. Σε έναν όμιλο με Ελβετία, Κόσοβο και Σλοβενία, η Σουηδία βρίσκεται στην τελευταία θέση με μόλις έναν βαθμό, με δύο παιχνίδια να απομένουν.

🚨🇸🇪 Swedish Federation closing in on appointing Graham Potter as new head coach.



Initial short term deal until March to focus on getting to the World Cup 2026.



Potter wants to help the country that gave him his break in football. Talks at final stages. pic.twitter.com/S0UZfbE0Yq — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 17, 2025

Θυμίζουμε ότι ο Πότερ είχε προπονήσει για επτά χρόνια την σουηδική Έστερσουντ, την οποία είχε οδηγήσει μέχρι τους ομίλους του Europa League (2017-2018) και τρέφει για το ποδόσφαιρο της χώρας ιδιαίτερη εκτίμηση.