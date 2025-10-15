Η δήμαρχος της Βοστώνης, Μισέλ Γου, απάντησε στον Ντόναλντ Τραμπ αναφορικά με τις απειλές του τελευταίου να ματαιώσει τους αγώνες του Μουντιάλ 2026 που είναι προγραμματισμένοι να διεξαχθούν στην πόλη.

Την δική της απάντηση στις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ έδωσε η δήμαρχος της Βοστώνης, Μισέλ Γου, στις... απειλές του Αμερικανού Προέδρου σχετικά με το ερχόμενο Μουντιάλ 2026. Με δήλωσή του την Τρίτη (14/10), ο Τραμπ ισχυρίστηκε πως αν χρειαστεί θα μεταφέρει τους αγώνες του Μουντιάλ που θα διεξαχθούν στην Βοστώνη για λόγους ασφαλείας.

Μάλιστα, ο Τραμπ αναφέρθηκε προσωπικά κατά της δημάρχου Γου υπογραμμίζοντας πως «βλάπτει την Βοστώνη», ενώ παλιότερα οι δυο τους είχαν έρθει σε σύγκρουση σχετικά με το μεταναστευτικό.

Πάντως, η Μισέλ Γου τόνισε ότι οποιαδήποτε σκέψη για μεταφορά των αγώνων μακριά από την πόλη, δεν υφίσταται βάζοντας φρένο στις απειλές που εξαπέλυσε ο Πρόεδρος Τραμπ.

«Δεν υπάρχει η δυνατότητα να ακυρωθούν οι αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου! Δεν υπάρχει πραγματική απειλή όταν λέμε ότι οι πόλεις τόσο ανασφαλείς που δεν δύνανται να φιλοξενήσουν αγώνες», υπογράμμισε η Γου στην εκπομπή «Java With Jimmy». Θυμίζουμε ότι το «Boston Stadium» (65.000 θέσεων) θα φιλοξενήσει επτά παιχνίδια του τουρνουά που θα διεξαχθεί στα γήπεδα των ΗΠΑ, του Μεξικού και του Καναδά.