Το βράδυ της Τρίτης (14/10) η Ιταλία επικράτησε 3-0 του Ισραήλ για τα προκριματικά του Μουντιάλ, με τον δημοσιογράφο του Rai1 και τον Αντρέα Στραματσόνι να εμφανίζονται με μια μαύρη κορδέλα.

Η Ιταλία έκανε το καθήκον της το βράδυ της Τρίτης (14/10), νικώντας με 3-0 το Ισραήλ και συνεχίζοντας την... καταδίωξη της Νορβηγίας, στον 9ο όμιλο των προκριματικών του Μουντιάλ, στη ζώνη της Ευρώπης.

Σε ένα ματς όπου φυσικά σημαδεύτηκε από διάφορες ενέργειες και επεισόδια που έλαβαν χώρα στο γήπεδο και στα πέριξ, με τους διαδηλωτές να κρατούν πανό και να φωνάζουν υπέρ της Παλαιστίνης, με τα χαρακτηριστικά «Ελεύθερη Παλαιστίνη» και «Δώστε κόκκινη κάρτα στο Ισραήλ». Στο πλαίσιο αυτό, αλλά με πολύ πιο ήπιους τόνους, κινήθηκαν και οι παρουσιαστές εκπομπής του Rai1, φορώντας μαύρη κορδέλα πριν τη σέντρα του αγώνα.

Ο λόγος; Όπως αποκάλυψε ο Αλεσάντρο Ασινέλι, μαζί με τον Αντρέα Στραματσόνι, άλλοτε προπονητή του Παναθηναϊκού να στέκεται δίπλα του, ήταν να τιμηθεί η μνήμη των 250 δημοσιογράφων που έχασαν τη ζωή τους στη Γάζα, όπου αυτό που συνέβη εκεί ο ΟΗΕ το ονόμασε γενοκτονία.