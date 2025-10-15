Ιταλός δημοσιογράφος μαζί με τον Στραματσόνι φόρεσαν μαύρη κορδέλα πριν το ματς με το Ισραήλ (vid)
Η Ιταλία έκανε το καθήκον της το βράδυ της Τρίτης (14/10), νικώντας με 3-0 το Ισραήλ και συνεχίζοντας την... καταδίωξη της Νορβηγίας, στον 9ο όμιλο των προκριματικών του Μουντιάλ, στη ζώνη της Ευρώπης.
Σε ένα ματς όπου φυσικά σημαδεύτηκε από διάφορες ενέργειες και επεισόδια που έλαβαν χώρα στο γήπεδο και στα πέριξ, με τους διαδηλωτές να κρατούν πανό και να φωνάζουν υπέρ της Παλαιστίνης, με τα χαρακτηριστικά «Ελεύθερη Παλαιστίνη» και «Δώστε κόκκινη κάρτα στο Ισραήλ». Στο πλαίσιο αυτό, αλλά με πολύ πιο ήπιους τόνους, κινήθηκαν και οι παρουσιαστές εκπομπής του Rai1, φορώντας μαύρη κορδέλα πριν τη σέντρα του αγώνα.
Ο λόγος; Όπως αποκάλυψε ο Αλεσάντρο Ασινέλι, μαζί με τον Αντρέα Στραματσόνι, άλλοτε προπονητή του Παναθηναϊκού να στέκεται δίπλα του, ήταν να τιμηθεί η μνήμη των 250 δημοσιογράφων που έχασαν τη ζωή τους στη Γάζα, όπου αυτό που συνέβη εκεί ο ΟΗΕ το ονόμασε γενοκτονία.
finalmente Alessandro Antinelli riscatta il silenzio di Rai1 "ho l'opportunità di dire che cos'è questo fiocco nero che ricorda 250 giornalisti e giornaliste che hanno perso la vita a Gaza...in quello che l'ONU ha definito genocidio"— Sirio 🏀 (@siriomerenda) October 14, 2025
applausi#ItaliaIsraele #Antinelli #15ottobre pic.twitter.com/vGCOVns2D5
