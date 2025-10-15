Ο Τραμπ απειλεί να ακυρώσει τους αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου που εχουν προγραμματιστεί στη Βοστώνη!

Ο Ντόναλντ Τραμπ απειλεί σοβαρά τη Βοστώνη με ακύρωση των παιχνιδιών που έχουν προγραμματιστεί εκεί για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, εννέα μήνες πριν την έναρξη του τουρνουά.

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, απείλησε την Τρίτη (14/10) να μεταφέρει τους αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου που ήταν προγραμματισμένοι να διεξαχθούν τον επόμενο χρόνο στη Βοστώνη, εξαιτίας των «ταραχοποιών» που έχουν «καταλάβει» μέρος της πόλης.

Το στάδιο «Gillette» στο Φόξμπορο της Μασαχουσέτης, πρόκειται να φιλοξενήσει επτά αγώνες, καθώς οι ΗΠΑ συνδιοργανώνουν το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 με το Μεξικό και τον Καναδά. Ο Τραμπ ρωτήθηκε για τη δήμαρχο της πόλης, Μισέλ Γου, την οποία αποκάλεσε «έξυπνη» αλλά «ακροαριστερή».

«Θα μπορούσαμε να τους πάρουμε μακριά», είπε αναφερόμενος στους αγώνες. «Αγαπώ τους ανθρώπους της Βοστώνης και ξέρω ότι τα εισιτήρια είναι sold out. Αλλά η δήμαρχός σας δεν είναι καλή».

Υπονόησε ακόμη ότι «αυτοί οι τύποι καταλαμβάνουν τμήματα της Βοστώνης» χωρίς να δώσει λεπτομέρειες, αλλά πρόσθεσε ότι «θα μπορούσαμε να τα ανακτήσουμε σε περίπου δύο δευτερόλεπτα».

Το γραφείο της Γου εξέδωσε ανακοίνωση που ανέφερε: «Η Βοστώνη είναι ενθουσιασμένη που φιλοξενεί αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου και ανυπομονούμε να καλωσορίσουμε οπαδούς από όλο τον κόσμο στην όμορφη πόλη μας, το λίκνο της ελευθερίας και την πόλη των πρωταθλητών».

Τα σχόλια του Τραμπ έγιναν κατά τη διάρκεια της συνάντησής του με τον πρόεδρο της Αργεντινής και δεν έγινε αμέσως σαφές σε τι αναφερόταν. Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ωστόσο, υπήρξαν πολλές συλλήψεις σε μια φιλοπαλαιστινιακή διαμαρτυρία που διοργανώθηκε στο κέντρο της Βοστώνης, κατά την οποία τραυματίστηκαν τέσσερις αστυνομικοί.

Οι πόλεις που θα φιλοξενήσουν το Παγκόσμιο Κύπελλο δεν εξαρτώνται από τον πρόεδρο της κάθε χώρας. Οι 11 πόλεις των ΗΠΑ για παράδειγμα έχουν συμβόλαια με τη FIFA, η οποία θα αντιμετωπίσει σημαντικά υλικοτεχνικά και νομικά προβλήματα αν προχωρήσει σε αλλαγές εννέα μήνες πριν από την έναρξη του τουρνουά.

«Είναι το τουρνουά της FIFA, η δικαιοδοσία της FIFA, η FIFA λαμβάνει αυτές τις αποφάσεις», δήλωσε ο αντιπρόεδρος της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας, Βίκτορ Μονταλιάνι, νωρίτερα αυτόν τον μήνα σε ένα συνέδριο αθλητικών επιχειρήσεων στο Λονδίνο.

Παρ' όλα αυτά, ο Τραμπ δε φαίνεται να συμμερίζεται αυτή την άποψη λέγοντας ότι: «Αν κάποιος κάνει κακή δουλειά και αν νιώθω ότι υπάρχουν επικίνδυνες συνθήκες, θα τηλεφωνούσα στον Τζιάνι, τον επικεφαλής της FIFA που είναι και φίλος μου και θα του έλεγα: "Ας μετακομίσουμε αυτά τα παιχνίδια σε άλλη τοποθεσία" και θα το έκανε».

