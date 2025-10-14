Κάτι παραπάνω από αυξημένα είναι τα μέτρα ασφαλείας στο Ούντινε, εκεί όπου η Ιταλία θα υποδεχθεί το Ισραήλ για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026, με την περιρρέουσα ατμόσφαιρα να είναι ιδιαίτερα έντονη.

Η πόλη του Ούντινε και ειδικά η περιοχή γύρω από το γήπεδο «Φρίουλι» έχουν μετατραπεί σε «αστακό»! Ο λόγος δεν είναι άλλος από την αποψινή (14/10, 21:45) αναμέτρηση της Ιταλίας με το Ισραήλ για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026. Ώρες πριν τη σέντρα, τα μέτρα ασφαλείας είναι αυστηρότατα και στην πόλη έχει σημάνει συναγερμός.

Το παιχνίδι έχει σαφώς καταταχθεί στην πιο υψηλή κατηγορία κινδύνου και οι Αρχές της πόλης βρίσκονται στο πόδι πολύ πριν ξεκινήσει η αναμέτρηση. Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, ελεύθεροι σκοπευτές έχουν πάρει θέση στην οροφή του ξενοδοχείου που διαμένει η αποστολή του Ισραήλ, ενώ αναμένεται να βρίσκονται και στην στέγη του «Φρίουλι».

Από το πρωί ελικόπτερα επιτηρούν από ψηλά το Ούντινε και στο κέντρο της πόλης πολλά μαγαζιά έχουν παραμείνει κλειστά, ενώ για όσα άνοιξαν λουκέτο έχουν τεθεί σε ισχύ αυστηροί κανονισμοί: Καρέκλες, μπουκάλια και οτιδήποτε θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως όπλο έχει απομακρυνθεί από τον εξωτερικό χώρο των καταστημάτων.

Το ίδιο το γήπεδο έχει σχεδόν... αποκλειστεί από την γύρω περιοχή, αφού η παρουσία της αστυνομίας είναι επίσης έντονη. Μόνο όσοι διαθέτουν εισιτήριο για το παιχνίδι θα μπορέσουν να προσεγγίσουν το «Φρίουλι». Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, περίπου 9.000 εισιτήρια έχουν διατεθεί σε ένα έτσι κι αλλιώς μικρής χωρητικότητας γήπεδο. Την ίδια που θα διεξάγεται το παιχνίδι, στο κέντρο της πόλης αλλά και έξω από το γήπεδο έχει προγραμματιστεί πορεία υπέρ της Παλαιστίνης.