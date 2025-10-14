Ένταση στο Κόστα Ρίκα – Νικαράγουα για σύλληψη παίκτη λίγο πριν τη σέντρα

Άνω κάτω τα αποδυτήρια της Νικαράγουας όταν οι Αρχές προσπάθησαν να συλλάβουν παίκτη πριν το ματς των προκριματικών με την Κόστα Ρίκα.

Η Κόστα Ρίκα επικράτησε με 4-1 της Νικαράγουας τη Δευτέρα (13/10), στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου, ωστόσο, το παιχνίδι επισκιάστηκε από ένα απρόσμενο περιστατικό λίγο πριν τη σέντρα, το οποίο προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από την πλευρά της Νικαράγουας.

Η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της χώρας εξέδωσε ανακοίνωση, εκφράζοντας τη διαμαρτυρία της προς τις αρχές της Κόστα Ρίκα αλλά και τη FIFA. Όπως αναφέρει, λίγο πριν ξεκινήσει ο αγώνας, δικαστικοί εκπρόσωποι και αστυνομικοί εισέβαλαν στα αποδυτήρια της Νικαράγουας για να συλλάβουν έναν ποδοσφαιριστή σχετικά με υπόθεση διατροφής του παιδιού του. Το περιστατικό αυτό δημιούργησε ένταση στα αποδυτήρια.

⚽🇳🇮 La Federación Nicaragüense de Fútbol (FENIFUT) emitió un comunicado oficial en protesta ante #CostaRica, luego de que la Fuerza Pública costarricense intentara detener a Byron Bonilla minutos antes del inicio del partido por una demanda de pensión alimenticia. El organismo… pic.twitter.com/re3ZcIJAP6 — Despacho 505 Nicaragua (@despacho505) October 14, 2025

Στην ανακοίνωσή της, η ομοσπονδία τόνισε πως η αποστολή βρισκόταν στην Κόστα Ρίκα από το Σάββατο και οι αρχές γνώριζαν πλήρως τη θέση όλων των παικτών, αφού είχαν συμμετάσχει και σε σύσκεψη ασφαλείας την ίδια μέρα του αγώνα. Παρότι η ομοσπονδία αναγνωρίζει την ύπαρξη κράτους δικαίου, καταδικάζει τον τρόπο και τη χρονική στιγμή της παρέμβασης, θεωρώντας ότι παραβιάστηκε το αθλητικό πνεύμα που θα πρέπει να διέπει κάθε διεθνή διοργάνωση.

Η Νικαράγουα ζητά πλέον από τη FIFA να διερευνήσει το περιστατικό, ώστε να αποφευχθούν παρόμοια στο μέλλον. Ο ποδοσφαιριστής, του οποίου η ταυτότητα δεν αποκαλύφθηκε, αγωνίστηκε τελικά κανονικά στον αγώνα, αφού πλήρωσε το ποσό της οφειλής μετά τη λήξη του για να αποφύγει τη σύλληψη.