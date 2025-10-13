Απίστευτο κι όμως... αληθινό. Κι όμως το Σαν Μαρίνο έχει κάθε λόγο να ηττηθεί και μάλιστα με βαρύ σκορ από τη Ρουμανία, αν επιθυμεί να διατηρήσει ζωντανές τις λιγοστές ελπίδες του για πρόκριση στο Μουντιάλ.

Αυτά η FIFA και η UEFA δεν τα έχουν σκεφτεί. Το τρελό σενάριο δηλαδή που κάνει το Σαν Μαρίνο να... ελπίζει να ηττηθεί με όσα περισσότερα γκολ γίνεται από τη Ρουμανία στο παιχνίδι της επόμενης διακοπής.

Η μικρότερη χώρα της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας δεν έχει ελπίδες πρόκρισης στο Μουντιάλ 2026 μέσω της παραδοσιακής διαδικασίας των προκριματικών, αφού βρίσκεται στην τελευταία θέση του ομίλου του με μηδέν βαθμούς. Έχει όμως - κάποιες λιγοστές - μέσω του Nations League. Για την ακρίβεια είναι η 5η εθνική σε προτεραιότητα για να πάρει μια από τις δύο έξτρα θέσεις που δίνει το Nations League για τα μπαράζ του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Βάσει των τωρινών βαθμολογιών, βρίσκεται πίσω από τις Ουαλία, Ρουμανία, Σουηδία και Μολδαβία, που επίσης δεν παίρνουν πρόκριση μέσω προκριματικών αλλά έχουν το μαξιλαράκι του Nations League. Το Σαν Μαρίνο δηλαδή το συμφέρει αυτές οι χώρες να περάσουν στο Μουντιάλ ή στα μπαράζ από τα γκρουπ τους ώστε να του κάνουν... χώρο.

Το ειρωνικό της υπόθεσης όμως είναι ότι η Ρουμανία βρίσκεται στον ίδιο όμιλο με το Σαν Μαρίνο! Με δέκα βαθμούς, βρίσκεται στο -3 από τη 2η Βοσνία και παλεύει για να της πάρει τη θέση. Σε αυτό μπορεί να τη βοηθήσει το Σαν Μαρίνο που έχει κάθε λόγο να κάτσει να ηττηθεί και μάλιστα με όσο περισσότερα γκολ διαφορά γίνεται (αφού το goal difference ενδέχεται να παίξει ρόλο), προκειμένου να δει τη Ρουμανία να παίρνει τη 2η θέση του ομίλου.

Ακόμα κι έτσι βέβαια, στην πραγματικότητα οι ελπίδες του Σαν Μαρίνο για Μουντιάλ είναι λιγοστές.