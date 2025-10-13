Προκριματικά Μουντιάλ 2026: Από τη Μοσάντ στους ελεύθερους σκοπευτές

Η παρουσία της ισραηλινής ομάδας σε Ιταλία και Νορβηγία προκάλεσε πρωτοφανή μέτρα ασφαλείας: Μοσάντ, ελεύθεροι σκοπευτές μεταμόρφωσαν ποδοσφαιρικούς αγώνες σε ζώνες υψηλού κινδύνου, με έντονο γεωπολιτικό υπόβαθρο!

Το ματς στο Οσλο, αλλά και αυτό του Ούντινε που ακολουθεί (14/10), έφερε στην επιφάνεια το τεράστιο ζήτημα ασφαλείας που συνοδεύει τις διεθνείς αθλητικές διοργανώσεις σε περιόδους γεωπολιτικής έντασης. Η παρουσία της ισραηλινής εθνικής ομάδας σε ευρωπαϊκό έδαφος, εν μέσω της σύρραξης στη Γάζα, οδήγησε τις τοπικές και εθνικές αρχές σε λήψη πρωτοφανών μέτρων ασφαλείας.

Στην Ιταλία, η κυβέρνηση Μελόνι αρνήθηκε να αναβάλει ή να μεταφέρει τον αγώνα με το Ισραήλ, παρά τις αντιδράσεις από την τοπική αυτοδιοίκηση και αριστερές οργανώσεις. Ο τόπος διαμονής της ισραηλινής αποστολής κρατήθηκε αυστηρά απόρρητος, ενώ σύμφωνα με ιταλικά μέσα ενημέρωσης, την ομάδα συνόδευαν πράκτορες της Μοσάντ, της ισραηλινής μυστικής υπηρεσίας. Παρότι η ιταλική κυβέρνηση αρνήθηκε να επιβεβαιώσει επίσημα την παρουσία των Ισραηλινών πρακτόρων στο έδαφός της, πληροφορίες ανέφεραν ότι ο ρόλος τους ήταν η άμεση προστασία των παικτών, του τεχνικού επιτελείου και των συνοδών της ομάδας.

Την ημέρα του αγώνα, στην Ούντινε επιβλήθηκαν περιορισμοί ακόμη και στην πώληση ποτών σε γυάλινες ή άλλες επικίνδυνες συσκευασίες, ενώ επιχειρήσεις κλήθηκαν να απομακρύνουν τραπέζια, καρέκλες και διαφημιστικές πινακίδες από τους εξωτερικούς τους χώρους, για να αποφευχθεί η χρήση τους ως αυτοσχέδιων όπλων. Ανάλογο σκηνικό εκτυλίχθηκε και στο Όσλο, με φόντο τον προκριματικό αγώνα της Νορβηγίας με το Ισραήλ.

Όταν ακούστηκε ο εθνικός ύμνος του Ισραήλ στο στάδιο Ούλεβααλ του Όσλο, ακούστηκαν αποδοκιμασίες. Στις εξέδρες ξεδιπλώθηκε μια τεράστια σημαία της Παλαιστίνης και ένα πανό με το σύνθημα: «Αφήστε τα παιδιά να ζήσουν». Ένας άνδρας με μπλουζάκι που έγραφε «Free Gaza» (Ελευθερώστε τη Γάζα) εισέβαλε στον αγωνιστικό χώρο, διακόπτοντας προσωρινά το ματς. Ο ίδιος ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Νορβηγίας, Στάλε Σόλμπακεν, περιέγραψε τη διαδρομή προς το γήπεδο ως τρομακτική: «Τόσα πολλά περιπολικά, αστυνομικοί και άλογα... τεθωρακισμένα οχήματα και ελεύθεροι σκοπευτές στις ταράτσες. Είναι αηδιαστικό».

Η αστυνομία είχε επιστρατεύσει βαριά οχήματα και ελεύθερους σκοπευτές για να εξασφαλίσει την ασφάλεια του γηπέδου «Ullevaal», ενόψει των προγραμματισμένων διαδηλώσεων και του γενικότερου τεταμένου κλίματος. Εντός και εκτός των σταδίων, η παρουσία ισχυρών δυνάμεων ασφαλείας ήταν συνεχής και αισθητή. Η Νορβηγική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου, μάλιστα, ανακοίνωσε πως επένδυσε το μεγαλύτερο ποσό στην ιστορία της για την προστασία του αγώνα, τόσο για τους θεατές όσο και για τις ομάδες.