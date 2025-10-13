Εθνική Ελλάδος: Τα δάκρυα των Τσιμίκα και Σιώπη, η απογοήτευση των παικτών και η αποθέωση του κόσμου (vid)
Στα social media της Εθνικής Ελλάδος ανέβασαν την παρακάμερα από το παιχνίδι με τη Δανία όπου φαίνεται ο κόσμος να αποθεώνει τους παίκτες παρά την ήττα αλλά και τα δάκρυα των Τσιμίκα και Σιώπη.
Η Εθνική Ελλάδος είδε το όνειρο του Μουντιάλ να σβήνει στην Κοπεγχάγη μετά την ήττα από τη Δανία με 3-1, με αποτέλεσμα να μείνει εκτός από την 4η αγωνιστική των προκριματικών.
Με ανάρτηση στα social media, η Εθνική δημοσίευσε όσα δεν έδειξαν οι κάμερες όπου φαίνεται η στήριξη του κόσμου προς τους παίκτες, το χειροκρότημα τους αλλά και τα δάκρυα των Τσιμίκα και Σιώπη για το τέλος του ταξιδιού στα προκριματικά.
@Photo credits: INTIME
